Всероссийские проверочные работы начались в Нижегородской области 20 марта

Источник: Newsroom24.ru

ВПР не являются государственной итоговой аттестацией и призваны заменить традиционные итоговые контрольные работы, проводимые в школах. Они проводятся каждой школой самостоятельно с использованием единых вариантов заданий, разрабатываемых на федеральном уровне.

В 2018 году ВПР будут проведены для школьников 4−6 и 11-х классов. В четвертых классах пройдут ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру, в пятых — по русскому языку, математике, истории и биологии. Это обязательные контрольные.

Учащиеся 6 и 11 классов напишут проверочные работы только в тех школах, которые самостоятельно приняли решение по участию в ВПР.

Шестиклассникам предлагается выполнить работы по одному или нескольким предметам: русский язык, математика, биология, география, обществознание, история. Решение о количестве учебных предметов, по которым выполняется ВПР, принимает каждая школа самостоятельно.