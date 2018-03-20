Всероссийские проверочные работы начались в Нижегородской области 20 марта

ВПР не являются государственной итоговой аттестацией и призваны заменить традиционные итоговые контрольные работы, проводимые в школах. Они проводятся каждой школой самостоятельно с использованием единых вариантов заданий, разрабатываемых на федеральном уровне.
В 2018 году ВПР будут проведены для школьников 4−6 и 11-х классов. В четвертых классах пройдут ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру, в пятых — по русскому языку, математике, истории и биологии. Это обязательные контрольные.
Учащиеся 6 и 11 классов напишут проверочные работы только в тех школах, которые самостоятельно приняли решение по участию в ВПР.
Шестиклассникам предлагается выполнить работы по одному или нескольким предметам: русский язык, математика, биология, география, обществознание, история. Решение о количестве учебных предметов, по которым выполняется ВПР, принимает каждая школа самостоятельно.
В 11-х классах ВПР будут проведены по географии, физике, истории, химии, биологии, иностранным языкам только для тех выпускников, которые не выбрали данные предметы в рамках государственной итоговой аттестации. Перечень учебных предметов также определяется школой.
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