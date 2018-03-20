В Кемеровской области закрыта первая ледовая переправа
Автомобильная переправа ликвидирована в Мысковском городском округе.
Автомобильная переправа ликвидирована в Мысковском городском округе.
Специалисты закрыли первую ледовую переправу в Кемеровской области.
По информации
К 1 апреля в Кузбассе закроют все ледовые переправы. Сейчас в регионе действуют 53 ледовые переправы и два наплавных моста.
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