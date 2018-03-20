Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Перемены на кухне помогут похудеть
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом
Предостережение Хокинга: о чем предупреждал гениальный ученый
«Сама весна»: Наталья Водянова примерила солнечный образ
Нейросеть разукрасила советские мультикиВо что они превратились?
Северный удар по СПГ США: РФ распечатывает стратегическую кубышку
СМИ: в ООН сорвали выступление России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Восточной Гуте — видео
Жириновский о президенте в РФ: выборов не будет
«Сама весна»: Наталья Водянова примерила солнечный образ
Брижит Макрон вышла в свет в мини-платье с кожаным поясом
Молоко утконоса убивает супермикробы
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
12:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемеровской области закрыта первая ледовая переправа

Автомобильная переправа ликвидирована в Мысковском городском округе.

Специалисты закрыли первую ледовую переправу в Кемеровской области.

По информации пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, автомобильную переправу через реку Томь, соединяющую между собой посёлки Бородино и Усть-Мрасс, закрыли представители администрации муниципалитета совместно с сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам. Это необходимо, чтобы избежать происшествий и несчастных случаев на тонком льду.

К 1 апреля в Кузбассе закроют все ледовые переправы. Сейчас в регионе действуют 53 ледовые переправы и два наплавных моста.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Омулезамещение. Какая рыба заменит запрещенный байкальский эндемик
Во Франции взяли под стражу Николя Саркози
В Кении умер последний самец северного белого носорога
СМИ: «Газпром» заключит с Украиной новый транзитный контракт
Макаревич заявил, что не называл россиян «злобными дебилами»
Почему учителя против изменения образовательных стандартов
Зачем принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман приехал в США
В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты
Спорт
СКА снова выиграет, «Салават» победит в Челябинске Представляем прогнозы на игровой день КХЛ
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь