В Кемеровской области закрыта первая ледовая переправа

По информации пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, автомобильную переправу через реку Томь, соединяющую между собой посёлки Бородино и Усть-Мрасс, закрыли представители администрации муниципалитета совместно с сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам. Это необходимо, чтобы избежать происшествий и несчастных случаев на тонком льду.