В Красноярске весеннюю уборку мусора начнут раньше обычного
К очистке города от мусора приглашаются все желающие красноярцы.
К очистке города от мусора приглашаются все желающие красноярцы.
В Красноярске весеннюю уборку мусора начнут раньше обычного. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в
Обычно, как только в Красноярск приходит тепло, и начинает таять снег, становятся видны горы скопившегося за зиму мусора — пакеты, бумага, упаковки, бутылки, на газонах, остановках, во дворах.
Каждый год уборку в городе начинают в апреле. Но в этом году приняли решение о старте весенних субботников раньше обычного, и совсем скоро в городе начнутся санитарные пятницы.
— Сам же весенний двухмесячник по благоустройству и озеленению начнётся с 9 апреля. В рамках масштабной уборки запланированы работы не только по санитарной очистке территорий, но и по ремонту и покраске дорожных ограждений, указателей, остановок общественного транспорта, — говорит Светлана Трушкова,
К субботникам приглашают присоединиться всех желающих красноярцев.
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