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12:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске весеннюю уборку мусора начнут раньше обычного

К очистке города от мусора приглашаются все желающие красноярцы.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске весеннюю уборку мусора начнут раньше обычного. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в пресс-службе департамента горхозяйства.

Обычно, как только в Красноярск приходит тепло, и начинает таять снег, становятся видны горы скопившегося за зиму мусора — пакеты, бумага, упаковки, бутылки, на газонах, остановках, во дворах.

Каждый год уборку в городе начинают в апреле. Но в этом году приняли решение о старте весенних субботников раньше обычного, и совсем скоро в городе начнутся санитарные пятницы.

— Сам же весенний двухмесячник по благоустройству и озеленению начнётся с 9 апреля. В рамках масштабной уборки запланированы работы не только по санитарной очистке территорий, но и по ремонту и покраске дорожных ограждений, указателей, остановок общественного транспорта, — говорит Светлана Трушкова, пресс-секретарь департамента горхозяйства.

К субботникам приглашают присоединиться всех желающих красноярцев.

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