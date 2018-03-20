Вокруг Симферополя на 2,2 тыс га высадят новые деревья

«Мы сегодня выходим с предложением о создании 2 тыс 270 гектаров так называемого “зеленого” пояса вокруг Симферополя, с возможной досадкой со стороны границы на Севастополь и на поселок Николаевка. Это два менее залесенных участка территории РК площадью примерно 500 гектаров», — рассказал замминистра.
Ранее крымские активисты ОНФ выступили с инициативой о создании лесозащитного зеленого пояса вокруг крымской столицы.
Активисты ОНФ создадут вокруг Симферополя «зеленый щит» >>.
Зеленый защитный лесопарковый пояс вокруг Симферополя должен связать городские зеленые насаждения с массивами садов и виноградников в юго-восточной и северо-восточной части пригородной зоны.
Предложение было поддержано Общественной палатой Республики Крым.
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