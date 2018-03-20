Вокруг Симферополя на 2,2 тыс га высадят новые деревья

«Мы сегодня выходим с предложением о создании 2 тыс 270 гектаров так называемого “зеленого” пояса вокруг Симферополя, с возможной досадкой со стороны границы на Севастополь и на поселок Николаевка. Это два менее залесенных участка территории РК площадью примерно 500 гектаров», — рассказал замминистра.