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12:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе похоронили известного стримера по «World of Tanks»

Тело молодого человека на днях обнаружили возле подъезда его дома.

Солнечным днем 20 марта во дворе обычной пятиэтажки на ул. Блюхера было многолюдно — здесь прощались с 26-летним Сергеем Спировым. Возле подъезда собрались десятки человек, но тишину разрывало только щебетание птиц. На снегу — алые гвоздики. Слез не могли сдержать даже суровые с виду мужчины, обнимались, здороваясь, знакомые:

— Вот так, собрал нас Серега…

Проводить мужчину в последний путь пришли не только родственники, друзья, соседи, но также его товарищи и фанаты по игре «World of Tanks» (WoT): в виртуальном мире Сергей был больше известен как весельчак Gabriel Angelos. Он не просто играл в танки, а также делал свои видео-обзоры, с присущим ему чувством юмора комментировал трансляции с игр. На собственном ютуб-канале у Сергея было несколько сотен тысяч подписчиков.

Все они узнали о трагедии в первые же дни, но приехать большинство не смогли: приятели Габра, как его любя называли друзья, живут не только в Уфе, но также в Нижнем Новгороде, Питере, Москве, Киеве и других городах СНГ.

НАШЛИ УТРОМ В ДВУХ ШАГАХ ОТ ДОМА.

Трагедия случилась в ночь на 18 марта: вечер Сергей коротал у старшего брата, а ночью собрался и поехал домой.

— Я предлагал ему остаться, но он отказался, взял такси и уехал. А утром мне позвонила его мама: Серегу обнаружили во дворе дома, — сдерживая слезы, рассказывает Андрей, брат Сергея Спирова. — Его, лежащего на снегу возле подъезда, около 6 утра обнаружил сосед. Получается, часа три Сергей пролежал на улице. Точную причину смерти нам скажут только через месяц, но пока нам дали справку, в которой сказано, что Сергей скончался из-за травмы, полученной при падении с собственного роста. Сложно пока сказать, поскользнулся ли, или сердце прихватило, случилось то, что случилось…

На пути следования парня, в двух шагах от подъезда, расположен канализационный люк, едва припорошенный снегом — не исключено, что на нем поскользнулся молодой человек, не дойдя до дома пары шагов.

КЛАН В ПАМЯТЬ О ГАБРЕ.

Уже на следующий день товарищи Сергея организовали сбор помощи для его семьи: из самых близких у него только пенсионерка-мама и старшая сестра. Кроме того, игроки WoT создали клан, посвященный Габру (то есть теперь будут играть в танки под его именем), многие также записывают ролики в память умершего друга.

— Я только зашел посмотреть стрим с Ангелосом, а он, оказалось, ушел… Это страшная утрата, — пишут фанаты WoT на форумах, посвященных игре. — Это был самый смешной, веселый парень, который всех вокруг заряжал позитивом…

По словам приятелей Сергея, он жил не только любимой игрой, но также фанател от футбола — болел за «Локомотив» и «Ливерпуль», слушал отечественный рок, а на встречах друзей и фанатов игры «World of Tanks» был душой компании.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и друзьям погибшего.

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