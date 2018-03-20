В Уфе похоронили известного стримера по «World of Tanks»

Солнечным днем 20 марта во дворе обычной пятиэтажки на ул. Блюхера было многолюдно — здесь прощались с 26-летним Сергеем Спировым. Возле подъезда собрались десятки человек, но тишину разрывало только щебетание птиц. На снегу — алые гвоздики. Слез не могли сдержать даже суровые с виду мужчины, обнимались, здороваясь, знакомые:

— Вот так, собрал нас Серега…

Проводить мужчину в последний путь пришли не только родственники, друзья, соседи, но также его товарищи и фанаты по игре «World of Tanks» (WoT): в виртуальном мире Сергей был больше известен как весельчак Gabriel Angelos. Он не просто играл в танки, а также делал свои видео-обзоры, с присущим ему чувством юмора комментировал трансляции с игр. На собственном ютуб-канале у Сергея было несколько сотен тысяч подписчиков.

Все они узнали о трагедии в первые же дни, но приехать большинство не смогли: приятели Габра, как его любя называли друзья, живут не только в Уфе, но также в Нижнем Новгороде, Питере, Москве, Киеве и других городах СНГ.

НАШЛИ УТРОМ В ДВУХ ШАГАХ ОТ ДОМА.

Трагедия случилась в ночь на 18 марта: вечер Сергей коротал у старшего брата, а ночью собрался и поехал домой.

— Я предлагал ему остаться, но он отказался, взял такси и уехал. А утром мне позвонила его мама: Серегу обнаружили во дворе дома, — сдерживая слезы, рассказывает Андрей, брат Сергея Спирова. — Его, лежащего на снегу возле подъезда, около 6 утра обнаружил сосед. Получается, часа три Сергей пролежал на улице. Точную причину смерти нам скажут только через месяц, но пока нам дали справку, в которой сказано, что Сергей скончался из-за травмы, полученной при падении с собственного роста. Сложно пока сказать, поскользнулся ли, или сердце прихватило, случилось то, что случилось…

На пути следования парня, в двух шагах от подъезда, расположен канализационный люк, едва припорошенный снегом — не исключено, что на нем поскользнулся молодой человек, не дойдя до дома пары шагов.

КЛАН В ПАМЯТЬ О ГАБРЕ.

Уже на следующий день товарищи Сергея организовали сбор помощи для его семьи: из самых близких у него только пенсионерка-мама и старшая сестра. Кроме того, игроки WoT создали клан, посвященный Габру (то есть теперь будут играть в танки под его именем), многие также записывают ролики в память умершего друга.

— Я только зашел посмотреть стрим с Ангелосом, а он, оказалось, ушел… Это страшная утрата, — пишут фанаты WoT на форумах, посвященных игре. — Это был самый смешной, веселый парень, который всех вокруг заряжал позитивом…

По словам приятелей Сергея, он жил не только любимой игрой, но также фанател от футбола — болел за «Локомотив» и «Ливерпуль», слушал отечественный рок, а на встречах друзей и фанатов игры «World of Tanks» был душой компании.