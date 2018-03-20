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16:39 (мск), источник: UzReport.news

В Ташкенте ограничат движение транспорта в связи с праздником

УБДД ГУВД Ташкента опубликовало список улиц, где в праздничные дни (С 20 го по 22 е марта с 06:00 до 21:00 часа) планируется ограничение движения всех видов транспортных средств.

Источник: UzReport.news

  • по улице Кургазма от МКАД до улицы Корхожи ота;
  • по улице 4-проезд Сандиккургон от МКАД до улицы Корхожи ота;
  • по улице 3-проезд Сандиккургон от МКАД до 1-проезд Корхожи ота;
  • по улице А. Пулат от улицы Кургазма до улицы Ифтихор;
  • по улице Уста Ширин от улицы Кургазма до улицы Ифтихор;
  • по улице 1-проезд Корхожи ота от улицы Кургазма до улицы Ифтихор;
  • по улице Корхожи ота от улицы Кургазма до улицы Ифтихор;
  • по улице Лабзак от улицы А. Кодирий до улицы Зулфияханум;
  • по сьезду с улицы А. Кодирий до улицы Лабзак.

В эти же дни во время проведения праздничных мероприятий и народных гуляний возле прилегающих к паркам улиц, если потребует обстановка, возможно временное закрытие проезжей части для транспортных средств.

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