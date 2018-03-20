В Ташкенте ограничат движение транспорта в связи с праздником
УБДД ГУВД Ташкента опубликовало список улиц, где в праздничные дни (С 20 го по 22 е марта с 06:00 до 21:00 часа) планируется ограничение движения всех видов транспортных средств.
УБДД ГУВД Ташкента опубликовало список улиц, где в праздничные дни (С 20 го по 22 е марта с 06:00 до 21:00 часа) планируется ограничение движения всех видов транспортных средств.
В эти же дни во время проведения праздничных мероприятий и народных гуляний возле прилегающих к паркам улиц, если потребует обстановка, возможно временное закрытие проезжей части для транспортных средств.
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