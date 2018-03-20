Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дело Скрипаля: Мэй истерично ответила на послание Путина - СМИ
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Наталья Подольская отдала сына на акробатику
Самые необычные вокзалы мира
Мелания Трамп споткнулась прямо перед папарацци
Нейросеть разукрасила советские мультикиВо что они превратились?
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
В Сети появились кадры уничтожения позиций боевиков «Метеоритом»
Жириновский о президенте в РФ: выборов не будет
80-летняя бабушка Бузовой зажгла под хит Киркорова
Елену Исинбаеву перепутали с Екатериной Варнавой
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Перемены на кухне помогут похудеть
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
13:58 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

6 миллиардов человек к 2050 году могут пострадать от нехватки воды

К 2050 году почти 6 млрд человек по всему миру могут пострадать из-за нехватки водных ресурсов, сообщается в докладе ООН о воде. Среди факторов риска исследователи называют, в частности, изменение климата и загрязнение водоемов. По мнению авторов доклада, наиболее эффективными и экономически выгодными мерами обеспечения населения качественной водой являются решения в природоохранной области. Речь идет, например, о восстановлении лесов и укреплении прибрежных полос.

Источник: AP 2018

Сегодня около 3,6 млрд человек по всему миру потенциально могут пострадать от нехватки воды, а к 2050 году их численность возрастет до 4,8−5,7 млрд человек из-за изменения климата, увеличения спроса на этот ресурс и загрязнение водоемов. Об этом сообщается в докладе ООН о состоянии водных ресурсов, который был представлен 19 марта на ежегодном Всемирном водном форуме в Бразилии. Авторы доклада ожидают, что к этому времени население планеты вырастет до 9,4−10,2 млрд человек.

Среди основных причин увеличения проблем с управлением водными ресурсами авторы доклада называют деградацию природных систем.

Читайте также
Геологи: извержение вулкана заставило викингов Исландии стать христианами
Засуха и опустынивание из-за деградации земель уже коснулись 1,8 млрд человек по всему миру.

В частности, в исследовании говорится о деградации двух третей всех лесов, а также об утрате из-за деятельности человека около 70% водно-болотных угодий с 1990 года.

Глобальное потребление воды авторы доклада оценивают в 4,6 тыс. куб. километров в год, из них 70% приходится на сельское хозяйство, 20% на промышленность и 10% на бытовое потребление. При этом спрос на водные ресурсы ежегодно растет на 1% из-за таких факторов, как общемировой рост населения, развитие экономики и изменения структуры потребления. В будущем, сообщается в исследовании, он будет расти еще быстрее, в особенности в странах с развитой и развивающейся экономикой.

Читайте также
В вечной мерзлоте нашли новую угрозу человечеству

В докладе отмечается, что природоохранные меры и зеленая инфраструктура — эффективный и более дешевый по сравнению с дальнейшей очисткой воды инструмент обеспечения ее качества. Так, например, проведение лесовосстановительных работ, обустройство деревянных буферов на прибрежных полосах рек и создание искусственных водно-болотных угодий может предотвратить их загрязнение. Сегодня таким мерам не уделяется должного внимания, считают авторы. Среди примеров экологически успешного управления ресурсами приводится Индия, где в районе, пострадавшем от засухи и понижения уровня подземных вод в 1980-х, проводилось восстановление лесов и почв, в особенности в районе водосборов. В итоге уровень грунтовых вод вырос на шесть метров, способность почв удерживать влагу увеличилась на 33%, реки перестали высыхать.

Читайте также
Мегаполисы, которым грозит дефицит питьевой воды

В исследовании говорится, что в ряде случаев, в частности при восстановлении ландшафтов, которые подверглись опустыниванию, экологически мотивированное управление водными ресурсами может стать основным решением. Однако в большинстве случаев предлагается найти компромисс между природными и инфраструктурными решениями для максимизации эффективности системы управления водными ресурсами. Так, в Китае правительство уже инициировало проект города, в котором реализуется такая концепция: предполагается широкое использование зеленых насаждений при обустройстве крыш, водопроницаемых тротуаров, а также параллельное восстановление рек и водно-болотных угодий. Проект должен привести к тому, что в каждом пятом районе Китая к 2020 году 70% потребностей в воде будет закрываться за счет использования дождевой воды.

Ольга Никитина

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Артисты и полуголые избиратели: как прошли выборы в России
Психиатры бьют тревогу: каждый пятый россиянин болен
Во Франции взяли под стражу Николя Саркози
В Кремле ответили на отсутствие поздравлений Путину от Трампа
В Кении умер последний самец северного белого носорога
СМИ: «Газпром» заключит с Украиной новый транзитный контракт
Макаревич заявил, что не называл россиян «злобными дебилами»
Почему учителя против изменения образовательных стандартов
Зачем принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман приехал в США
Спорт
СКА снова выиграет, «Салават» победит в Челябинске Представляем прогнозы на игровой день КХЛ
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Марина Александрова сменила имидж для съемок продолжения «Паука» Актриса вместе с Андреем Смоляковым снимаются вот уже в пятой части популярной детективной саги
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь