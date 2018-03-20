6 миллиардов человек к 2050 году могут пострадать от нехватки воды
К 2050 году почти 6 млрд человек по всему миру могут пострадать
К 2050 году почти 6 млрд человек по всему миру могут пострадать
Сегодня около 3,6 млрд человек по всему миру потенциально могут пострадать от нехватки воды, а к 2050 году их численность возрастет до 4,8−5,7 млрд человек
Среди основных причин увеличения проблем с управлением водными ресурсами авторы доклада называют деградацию природных систем.
В частности, в исследовании говорится о деградации двух третей всех лесов, а также об утрате
Глобальное потребление воды авторы доклада оценивают в 4,6 тыс. куб. километров в год, из них 70% приходится на сельское хозяйство, 20% на промышленность и 10% на бытовое потребление. При этом спрос на водные ресурсы ежегодно растет на 1%
В докладе отмечается, что природоохранные меры и зеленая инфраструктура — эффективный и более дешевый по сравнению с дальнейшей очисткой воды инструмент обеспечения ее качества. Так, например, проведение лесовосстановительных работ, обустройство деревянных буферов на прибрежных полосах рек и создание искусственных
В исследовании говорится, что в ряде случаев, в частности при восстановлении ландшафтов, которые подверглись опустыниванию, экологически мотивированное управление водными ресурсами может стать основным решением. Однако в большинстве случаев предлагается найти компромисс между природными и инфраструктурными решениями для максимизации эффективности системы управления водными ресурсами. Так, в Китае правительство уже инициировало проект города, в котором реализуется такая концепция: предполагается широкое использование зеленых насаждений при обустройстве крыш, водопроницаемых тротуаров, а также параллельное восстановление рек и
Ольга Никитина
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