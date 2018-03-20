6 миллиардов человек к 2050 году могут пострадать от нехватки воды

Источник: AP 2018

Сегодня около 3,6 млрд человек по всему миру потенциально могут пострадать от нехватки воды, а к 2050 году их численность возрастет до 4,8−5,7 млрд человек из-за изменения климата, увеличения спроса на этот ресурс и загрязнение водоемов. Об этом сообщается в докладе ООН о состоянии водных ресурсов, который был представлен 19 марта на ежегодном Всемирном водном форуме в Бразилии. Авторы доклада ожидают, что к этому времени население планеты вырастет до 9,4−10,2 млрд человек.

Среди основных причин увеличения проблем с управлением водными ресурсами авторы доклада называют деградацию природных систем.

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Засуха и опустынивание из-за деградации земель уже коснулись 1,8 млрд человек по всему миру.

В частности, в исследовании говорится о деградации двух третей всех лесов, а также об утрате из-за деятельности человека около 70% водно-болотных угодий с 1990 года.

Глобальное потребление воды авторы доклада оценивают в 4,6 тыс. куб. километров в год, из них 70% приходится на сельское хозяйство, 20% на промышленность и 10% на бытовое потребление. При этом спрос на водные ресурсы ежегодно растет на 1% из-за таких факторов, как общемировой рост населения, развитие экономики и изменения структуры потребления. В будущем, сообщается в исследовании, он будет расти еще быстрее, в особенности в странах с развитой и развивающейся экономикой.

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В докладе отмечается, что природоохранные меры и зеленая инфраструктура — эффективный и более дешевый по сравнению с дальнейшей очисткой воды инструмент обеспечения ее качества. Так, например, проведение лесовосстановительных работ, обустройство деревянных буферов на прибрежных полосах рек и создание искусственных водно-болотных угодий может предотвратить их загрязнение. Сегодня таким мерам не уделяется должного внимания, считают авторы. Среди примеров экологически успешного управления ресурсами приводится Индия, где в районе, пострадавшем от засухи и понижения уровня подземных вод в 1980-х, проводилось восстановление лесов и почв, в особенности в районе водосборов. В итоге уровень грунтовых вод вырос на шесть метров, способность почв удерживать влагу увеличилась на 33%, реки перестали высыхать.

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В исследовании говорится, что в ряде случаев, в частности при восстановлении ландшафтов, которые подверглись опустыниванию, экологически мотивированное управление водными ресурсами может стать основным решением. Однако в большинстве случаев предлагается найти компромисс между природными и инфраструктурными решениями для максимизации эффективности системы управления водными ресурсами. Так, в Китае правительство уже инициировало проект города, в котором реализуется такая концепция: предполагается широкое использование зеленых насаждений при обустройстве крыш, водопроницаемых тротуаров, а также параллельное восстановление рек и водно-болотных угодий. Проект должен привести к тому, что в каждом пятом районе Китая к 2020 году 70% потребностей в воде будет закрываться за счет использования дождевой воды.

Ольга Никитина