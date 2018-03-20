В Пермском крае незаконную рубку леса предотвратят из космоса

На координационном совещании по обеспечению правопорядка в Пермском крае были рассмотрены вопросы, касающиеся снижения незаконных рубок леса и легализации лесозаготовки. Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, за последние шесть лет количество незаконных рубок в Прикамье значительно сократилось, однако при этом в несколько раз выросли объемы незаконно добытой древесины. Это обусловлено повышением уровня технической оснащенности лиц, заготавливающих древесину незаконно. Ущерб в прошлом году составил более 0,5 млрд рублей.

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«В борьбе с правонарушениями в лесной промышленности мы делаем ставку на современные технологии, проводим совместную работу Рослесхозом, в результате которой договорились о внедрении ряда новшеств, — пояснил глава Прикамья Максим Решетников. — В этом году в Добрянском районе запускается пилотный проект по оперативному мониторингу лесов, который мы реализуем единственные в стране, и который отмечен на федеральном уровне. Он позволит существенно сократить сроки выявления незаконных рубок».

Для получения данных об изменениях лесного хозяйства будет использоваться космический мониторинг, который позволить оперативно получать снимки со спутника раз в две недели. Отметим, что традиционный мониторинг позволяет делать такие снимки только раз год.

Кроме того, в этом году краевые власти предполагают укрепить материально-техническую базу отрасли. Будет увеличен штат лесных инспекторов на самых сложных участках, а также обновлена и закуплена новая техника -30 УАЗиков и 26 беспилотников.

Как отметил министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Килейко, каждое из 137 участковых лесничеств будет оснащено специальными измерительными и навигационными приборами, в каждое из 26 ГКУ (лесничеств) закуплен беспилотный летательный аппарат, автомобильный транспорт сотрудников лесной охраны будет оснащен ГЛОНАСС-трекерами.