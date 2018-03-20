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13:36 (мск), источник: Коммерсантъ

В футбольном манеже «Пермь Великая» начались тренировки

В футбольном манеже «Пермь Великая» прошли первые занятия на поле с искусственным покрытием.

Как сообщает пресс-служба минспорта, тренировки провели основной и дублирующий составы ФК «Амкар».

С сегодняшнего дня тренировочные сборы в манеже начнут проводить сборные команды федерации футбола Пермского края разных возрастов.

Крытый футбольный манеж прошел процедуру сертификации «СпортРегистр» и получил соответствующий документ. Объект полностью соответствует требованиям безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий.

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Напомним, 22 ноября 2017 года был подписан акт ввода крытого футбольного манежа «Пермь Великая» в эксплуатацию. После этого, была проведена проверка Роспотребнадзора, необходимая для таких объектов. Однако, из-за предписаний прокуратуры, объект не был открыт. Больше всего вопросов вызывало административное здание, поэтому пока оно не используется. До 1 мая «Центр спортивной подготовки Пермского края» планирует в эксплуатацию и эту часть манежа.

Футбольный манеж «Пермь Великая» начали возводить летом 2015 года. Строительство планировалось завершить в ноябре 2016-го. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились как в 2016 году, так и в 2017-м. Стоимость строительства крытого футбольного манежа составила 1,3 млрд руб., из которых 644 млн руб. — средства федерального бюджета, остальные — краевого. Средства на строительство были выделены в рамках госпрограммы «Развитие футбола в России». Еще 105 млн руб. на строительство депутаты заксобрания дополнительно выделили в ноябре 2016 года.

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