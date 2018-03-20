В футбольном манеже «Пермь Великая» начались тренировки
В футбольном манеже «Пермь Великая» прошли первые занятия на поле с искусственным покрытием.
В футбольном манеже «Пермь Великая» прошли первые занятия на поле с искусственным покрытием.
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С сегодняшнего дня тренировочные сборы в манеже начнут проводить сборные команды федерации футбола Пермского края разных возрастов.
Крытый футбольный манеж прошел процедуру сертификации «СпортРегистр» и получил соответствующий документ. Объект полностью соответствует требованиям безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий.
Напомним, 22 ноября 2017 года был подписан акт ввода крытого футбольного манежа «Пермь Великая» в эксплуатацию. После этого, была проведена проверка Роспотребнадзора, необходимая для таких объектов. Однако,
Футбольный манеж «Пермь Великая» начали возводить летом 2015 года. Строительство планировалось завершить в ноябре 2016-го. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились как в 2016 году, так и в 2017-м. Стоимость строительства крытого футбольного манежа составила 1,3 млрд руб., из которых 644 млн руб. — средства федерального бюджета, остальные — краевого. Средства на строительство были выделены в рамках госпрограммы «Развитие футбола в России». Еще 105 млн руб. на строительство депутаты заксобрания дополнительно выделили в ноябре 2016 года.
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