Специалисты рассказали, когда ждать паводок в Самаре и чем он может обернуться
Толщина льда сейчас составляет 51 сантиметр, что всё же не может дать 100% безопасности.
Толщина льда сейчас составляет 51 сантиметр, что всё же не может дать 100% безопасности.
Сегодня, 20 марта, прошёл брифинг руководителя ГУ МЧС России по Самарской области. Олега Бойко. Он рассказал журналистам о грядущем подъёме воды и чего опасаться жителям города и области в дни паводка.
На днях Жигулевская ГЭС собирается увеличить сбросы воды ниже Жигулёвского гидроузла. Количество водных масс может увеличиться аж до 10 тысяч кубических метров. К слову, сейчас сброс составляет 7 тысяч.
— С 21 марта начнутся подготовительные мероприятия по пропуску паводковых вод в Куйбышевском водохранилище. У города Самара в настоящий момент мы наблюдаем уровень воды Волги у отметки 29 м по Балтийской системе высот. В связи с увеличением сброса воды, уровень вырастет до до 29,7−30 метров, — отметил Бойко.
Увеличение сброса может привезти к выходу воды на лёд, образованию промоин и разрушению ледового покрытия. Особенно стоит быть осторожными жителям города Самары, Волжского района и города Новокуйбышевск. В местах особой опасности и местах протоптанных дорожек будут установлены специальные указатели для безопасности. Также МЧС организует
Прогнозы
Стоит отметить, что разрушение ледового покрова и вскрытие реки — это 2 разных процесса. Процесс вскрытия рек начнётся только в начале апреля, при установлении
— Главное управление МЧС по Самарской области обращается к жителям и просит по возможности не выходить на лёд, потому что это может быть невероятно опасно для жизни. С высоты среднего человеческого роста в 160−180 сантиметров, промоину можно просто не увидеть и тогда случится беда, — обратился к жителям Бойко.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.