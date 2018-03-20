Специалисты рассказали, когда ждать паводок в Самаре и чем он может обернуться

Источник: AP 2018

Сегодня, 20 марта, прошёл брифинг руководителя ГУ МЧС России по Самарской области. Олега Бойко. Он рассказал журналистам о грядущем подъёме воды и чего опасаться жителям города и области в дни паводка.

На днях Жигулевская ГЭС собирается увеличить сбросы воды ниже Жигулёвского гидроузла. Количество водных масс может увеличиться аж до 10 тысяч кубических метров. К слову, сейчас сброс составляет 7 тысяч.

— С 21 марта начнутся подготовительные мероприятия по пропуску паводковых вод в Куйбышевском водохранилище. У города Самара в настоящий момент мы наблюдаем уровень воды Волги у отметки 29 м по Балтийской системе высот. В связи с увеличением сброса воды, уровень вырастет до до 29,7−30 метров, — отметил Бойко.

Увеличение сброса может привезти к выходу воды на лёд, образованию промоин и разрушению ледового покрытия. Особенно стоит быть осторожными жителям города Самары, Волжского района и города Новокуйбышевск. В местах особой опасности и местах протоптанных дорожек будут установлены специальные указатели для безопасности. Также МЧС организует СМС-оповещение населения.

Прогнозы

Стоит отметить, что разрушение ледового покрова и вскрытие реки — это 2 разных процесса. Процесс вскрытия рек начнётся только в начале апреля, при установлении стабильно-положительных значений термометра. Толщина льда на данный момент составляет 51 сантиметр, что больше нормы для данного периода. Общее таяние начнётся на 5−7 дней позже обычного.