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13:46 (мск), источник: Pro Город Самара

Специалисты рассказали, когда ждать паводок в Самаре и чем он может обернуться

Толщина льда сейчас составляет 51 сантиметр, что всё же не может дать 100% безопасности.

Источник: AP 2018

Сегодня, 20 марта, прошёл брифинг руководителя ГУ МЧС России по Самарской области. Олега Бойко. Он рассказал журналистам о грядущем подъёме воды и чего опасаться жителям города и области в дни паводка.

На днях Жигулевская ГЭС собирается увеличить сбросы воды ниже Жигулёвского гидроузла. Количество водных масс может увеличиться аж до 10 тысяч кубических метров. К слову, сейчас сброс составляет 7 тысяч.

 — С 21 марта начнутся подготовительные мероприятия по пропуску паводковых вод в Куйбышевском водохранилище. У города Самара в настоящий момент мы наблюдаем уровень воды Волги у отметки 29 м по Балтийской системе высот. В связи с увеличением сброса воды, уровень вырастет до до 29,7−30 метров, — отметил Бойко.

Увеличение сброса может привезти к выходу воды на лёд, образованию промоин и разрушению ледового покрытия. Особенно стоит быть осторожными жителям города Самары, Волжского района и города Новокуйбышевск. В местах особой опасности и местах протоптанных дорожек будут установлены специальные указатели для безопасности. Также МЧС организует СМС-оповещение населения.

Прогнозы

Стоит отметить, что разрушение ледового покрова и вскрытие реки — это 2 разных процесса. Процесс вскрытия рек начнётся только в начале апреля, при установлении стабильно-положительных значений термометра. Толщина льда на данный момент составляет 51 сантиметр, что больше нормы для данного периода. Общее таяние начнётся на 5−7 дней позже обычного.

 — Главное управление МЧС по Самарской области обращается к жителям и просит по возможности не выходить на лёд, потому что это может быть невероятно опасно для жизни. С высоты среднего человеческого роста в 160−180 сантиметров, промоину можно просто не увидеть и тогда случится беда, — обратился к жителям Бойко.

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