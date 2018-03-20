Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп обсудит с саудовским принцем, как «заставить РФ заплатить»
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Анастасия Костенко перестала скрывать беременность
Самые необычные вокзалы мира
Мелания Трамп споткнулась прямо перед папарацци
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Жители Британии попросили прощения у россиян
СМИ: Киевляне массово покидают город
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Собчак передала Путину список из 16 фамилий
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
44-летний Евгений Кафельников встречается с молодой стюардессой
Валерий Леонтьев сравнил свой возраст с Камасутрой
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
8 способов декорировать стены в съемной квартире
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
8Протурецкие отряды заняли курдский Арфин
16:57 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре закроют для движения подъезд к Садовому мосту

Ограничения будут действовать в ночное время суток.

Краснодар. 20 марта — Новая Кубань. С 28 марта по 6 апреля с 22:00 до 05:30 движение транспортных средств будет ограничено на пересечении улиц Садовой и Промышленной. Здесь будет производиться замена рельсовой решетки на трамвайных путях. Об этом сообщил директор транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

На перекрестке установят соответствующие дорожные знаки. Водителей просят быть внимательными.

Напомним, что с прошлого года в краевой столице ведется капитальный ремонт Садового путепровода. В рамках его выполнения кроме замены асфальто-бетонного покрытия были выполнены работы и по обустройству рельсового полотна. После этого возобновили движение трамваев.

Для движения автотранспорта доступна пока только одна половина путепровода.

Однако ожидания краснодарцев оказались неоправданы, об этом «Новая Кубань» писала в одном из эксклюзивных материалов.

С наступлением благоприятных погодных условий буквально несколько дней назад дорожники возобновили работы и на второй половине путепровода.

Полностью завершить капитальный ремонт должны в августе текущего года.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Сочи будет проходить всероссийский фестиваль прессы
Ространснадзор приостановил полеты всех Ан-148 после катастрофы
Как попадают в кредитную кабалу под 3000%. Откровения кредитора
В Кремле ответили на отсутствие поздравлений Путину от Трампа
МИД: Россия никогда не разрабатывала «Новичок»
Российскую армию вооружат «Терминатором-2»
Более 60% россиян доверяют заявлениям главы ЦИК, показал опрос
В Кении умер последний самец северного белого носорога
Спорт
Минус один? Камболов не завершил тренировку сборной России Игра сборных России и Бразилии состоится на московском стадионе «Лужники» 23 марта, встреча с командой Франции состоится в Санкт-Петербурге в следующий вторник
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Марина Александрова сменила имидж для съемок продолжения «Паука» Актриса вместе с Андреем Смоляковым снимаются вот уже в пятой части популярной детективной саги
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь