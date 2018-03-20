В Краснодаре закроют для движения подъезд к Садовому мосту

Краснодар. 20 марта — Новая Кубань. С 28 марта по 6 апреля с 22:00 до 05:30 движение транспортных средств будет ограничено на пересечении улиц Садовой и Промышленной. Здесь будет производиться замена рельсовой решетки на трамвайных путях. Об этом сообщил директор транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

На перекрестке установят соответствующие дорожные знаки. Водителей просят быть внимательными.

Напомним, что с прошлого года в краевой столице ведется капитальный ремонт Садового путепровода. В рамках его выполнения кроме замены асфальто-бетонного покрытия были выполнены работы и по обустройству рельсового полотна. После этого возобновили движение трамваев.

Для движения автотранспорта доступна пока только одна половина путепровода.

Однако ожидания краснодарцев оказались неоправданы, об этом «Новая Кубань» писала в одном из эксклюзивных материалов.

С наступлением благоприятных погодных условий буквально несколько дней назад дорожники возобновили работы и на второй половине путепровода.