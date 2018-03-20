В воронежском парке появится колесо обозрения

В парке у ТЦ «Арена» в Воронеже появится колесо обозрения. Высота аттракциона составит 38 метров, что приравнивается к высоте 12-этажного дома. Проект колеса и его установку согласовали с городскими властями в конце 2017 года, рассказала корреспонденту «Вести-Воронеж» руководитель отдела маркетинга «Арены» Елена Орищенко во вторник, 20 марта.

К монтажу колеса обозрения приступят в ближайшее время. Торжественное открытие аттракциона запланировано на 1 мая. При этом организаторы оставляют за собой право сдвинуть сроки на несколько дней. Стоимость билета на аттракцион составит около 150 рублей.

— Сейчас как раз разрабатывается концепция открытия. Для воронежцев подготовят специальную программу. Либо будет большой фестиваль уличных театров, либо цирковой фестиваль, — пояснила Елена Орищенко.

Во сколько обойдётся установка колеса, представители ТЦ не уточнили, пояснив, что «это коммерческая информация». При этом известно, что проект разработала московская компания ООО «Глобал», занимающаяся созданием колёс обозрения высотой от 25 до 65 метров. А установкой аттракциона займётся пензенская компания.