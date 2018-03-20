Изобретение красноярского студента получило поддержку Минздрава РФ
Свой проект молодой человек даже представил Владимиру Путину.
Свой проект молодой человек даже представил Владимиру Путину.
Изобретение красноярского
Как считает сам изобретатель, его тренажер поможет молодым специалистам научиться навыкам в эндоскопической хирургии. Аппарат состоит из корпуса, в который помещается анатомическая или тренировочная модель. Такой тренажер моделирует проведение лапароскопической операции и предназначен как для отработки базовых навыков хирургии, так и для отработки конкретных оперативных вмешательств.
Кстати, ранее проект уже получил поддержку Росмолодежи и Фонда содействия инновациям по программе «УМНИК». На денежные средства выигранного гранта были собраны 5 тренажеров и в последующем отправлены в медицинские учреждения г. Красноярска.
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