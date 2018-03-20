Изобретение красноярского студента получило поддержку Минздрава РФ

Изобретение красноярского студента-медика получило поддержку Минздрава РФ. Представить свой проект по производству лапароскопического тренажера студент Павел Соболев смог лично президенту во время форума «Россия — страна возможностей», который проходил в Москве.

Как считает сам изобретатель, его тренажер поможет молодым специалистам научиться навыкам в эндоскопической хирургии. Аппарат состоит из корпуса, в который помещается анатомическая или тренировочная модель. Такой тренажер моделирует проведение лапароскопической операции и предназначен как для отработки базовых навыков хирургии, так и для отработки конкретных оперативных вмешательств.