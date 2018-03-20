ГИБДД недовольна уборкой снега в Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, заснеженные дороги негативно влияют на безопасность дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД заявляют, что плохие дорожные условия, а также несвоевременная уборка снега становятся причинами возникновения каждого второго ДТП.

«Работы по устранению последствий снегопада, прошедшего в Свердловской области в воскресенье, до сих по не устранены. Повсеместно имеются недостатки в виде заснеженных улиц и дорог, а также имеются участки, где на проезжей части имеется снежный накат. Кроме этого, должностными лицами организаций, являющихся собственниками дорог, не осуществляется контроль за выполнением работ по приведению улично-дорожной сети в безопасное для дорожного движения состояние», — уточняется в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что за минувшие сутки на территории Свердловской области зарегистрировано 144 ДТП, в результате которых два человека погибли и еще девять, в том числе один ребенок, получили травмы.