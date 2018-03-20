ГИБДД недовольна уборкой снега в Свердловской области
Управление ГИБДД по Свердловской области критикует работу дорожных служб за некачественную очистку дорог от последствий снегопада.
Управление ГИБДД по Свердловской области критикует работу дорожных служб за некачественную очистку дорог от последствий снегопада.
Как сообщили Накануне.RU в
Сотрудники ГИБДД заявляют, что плохие дорожные условия, а также несвоевременная уборка снега становятся причинами возникновения каждого второго ДТП.
«Работы по устранению последствий снегопада, прошедшего в Свердловской области в воскресенье, до сих по не устранены. Повсеместно имеются недостатки в виде заснеженных улиц и дорог, а также имеются участки, где на проезжей части имеется снежный накат. Кроме этого, должностными лицами организаций, являющихся собственниками дорог, не осуществляется контроль за выполнением работ по приведению
Стоит отметить, что за минувшие сутки на территории Свердловской области зарегистрировано 144 ДТП, в результате которых два человека погибли и еще девять, в том числе один ребенок, получили травмы.
На месте многих аварий, случившихся в результате снегопада, сотрудники ГИБДД отмечали большой объем снега и снежного наката на дорогах.
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