Мэрия: Студентов Екатеринбурга во время ЧМ-2018 не будут выселять из общежитий

«Действительно, при проведении ЧМ будет привлекаться дополнительный контингент, около 3 тыс.человек. В течение года шли переговоры о том, что эти люди буду жить в гостинице и часть в общежитиях. Запросы поступили в учебные заведения в связи с волонтерами, которые принимают участие в чемпионате, чтобы переносили сессии, чтобы не было конфликтов.