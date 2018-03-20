Мэрия: Студентов Екатеринбурга во время ЧМ-2018 не будут выселять из общежитий

«Действительно, при проведении ЧМ будет привлекаться дополнительный контингент, около 3 тыс.человек. В течение года шли переговоры о том, что эти люди буду жить в гостинице и часть в общежитиях. Запросы поступили в учебные заведения в связи с волонтерами, которые принимают участие в чемпионате, чтобы переносили сессии, чтобы не было конфликтов.
Проводились переговоры с медицинским университетом. Также просили, чтобы с дат чемпионатов перенесли выпускные. Такие рекомендации были, но не в том ключе", — пояснила Байчибаева.
Кто-то из депутатов пошутил, что гостям чемпионата запомнятся наши выпускники.
Напомним, уральские студенты жаловались на выселение из общежитий в преддверии ЧМ-2018.
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