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13:46 (мск), источник: Nakanune.ru

Мэрия: Студентов Екатеринбурга во время ЧМ-2018 не будут выселять из общежитий

Во время проведения ЧМ-2018 по футболу студентов Екатеринбурга не будут выселять из общежитий. Об этом заявила председатель городского комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева, передаёт корреспондент Накануне.RU.

«Действительно, при проведении ЧМ будет привлекаться дополнительный контингент, около 3 тыс.человек. В течение года шли переговоры о том, что эти люди буду жить в гостинице и часть в общежитиях. Запросы поступили в учебные заведения в связи с волонтерами, которые принимают участие в чемпионате, чтобы переносили сессии, чтобы не было конфликтов.

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Проводились переговоры с медицинским университетом. Также просили, чтобы с дат чемпионатов перенесли выпускные. Такие рекомендации были, но не в том ключе", — пояснила Байчибаева.

Кто-то из депутатов пошутил, что гостям чемпионата запомнятся наши выпускники.

Напомним, уральские студенты жаловались на выселение из общежитий в преддверии ЧМ-2018.

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