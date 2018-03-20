«Аэрофлот» опроверг информацию о нетрезвом пилоте самолета Казань — Москва

Ранее собственный источник ИА «Татар-информ» подтвердил, что в крови 44-летнего пилота компании «Аэрофлот» было обнаружено 0,06 промилле, что, по данным собеседника агентства, можно назвать достаточным количеством алкоголя.

Тем не менее, как рассказал источник, несмотря на малую дозу, пилота от рейса отстранили, а ему на замену вызвали другого из Москвы. Поэтому из Казани самолет вылетел не в 7.15, а в 13.06. По словам собеседника, в компании проводится проверка.