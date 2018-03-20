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14:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

«Аэрофлот» опроверг информацию о нетрезвом пилоте самолета Казань — Москва

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). ПАО «Аэрофлот» категорически опровергает информацию, распространенную телеграмм-каналом Mash, о том, что пилот рейса Казань — Москва пытался вылететь из столицы РТ 17 марта в нетрезвом виде. Об этом авиакомпания сообщила в ответ на официальный запрос ИА «Татар-информ».

Ранее собственный источник ИА «Татар-информ» подтвердил, что в крови 44-летнего пилота компании «Аэрофлот» было обнаружено 0,06 промилле, что, по данным собеседника агентства, можно назвать достаточным количеством алкоголя.

Тем не менее, как рассказал источник, несмотря на малую дозу, пилота от рейса отстранили, а ему на замену вызвали другого из Москвы. Поэтому из Казани самолет вылетел не в 7.15, а в 13.06. По словам собеседника, в компании проводится проверка.

Кроме того, к своему ответу ИА «Татар-информ» компания «Аэрофлот» приложила результат медицинской экспертизы в ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения РТ». Экспертиза признаков опьянения у пилота не выявила.

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