«Аэрофлот» опроверг информацию о нетрезвом пилоте самолета Казань — Москва
(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). ПАО «Аэрофлот» категорически опровергает информацию, распространенную
(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). ПАО «Аэрофлот» категорически опровергает информацию, распространенную
Ранее собственный источник ИА «Татар-информ» подтвердил, что в крови 44-летнего пилота компании «Аэрофлот» было обнаружено 0,06 промилле, что, по данным собеседника агентства, можно назвать достаточным количеством алкоголя.
Тем не менее, как рассказал источник, несмотря на малую дозу, пилота от рейса отстранили, а ему на замену вызвали другого из Москвы. Поэтому из Казани самолет вылетел не в 7.15, а в 13.06. По словам собеседника, в компании проводится проверка.
Кроме того, к своему ответу ИА «Татар-информ» компания «Аэрофлот» приложила результат медицинской экспертизы в ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения РТ». Экспертиза признаков опьянения у пилота не выявила.
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