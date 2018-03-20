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15:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области стартовал конкурс «Самое красивое село»

Заявки принимаются до 1 июля.

Источник: РИА "Воронеж"

Ежегодный открытый публичный конкурс «Самое красивое село Воронежской области» стартовал во вторник, 20 марта, сообщил пресс-центр облправительства. Традиционно он пройдет в два этапа: муниципальный и региональный. В 2018 году конкурс проведут в третий раз.

Муниципальный этап конкурса продлится с 20 апреля по 20 июня. В конкурсе могут принять участие сельские населенные пункты муниципальных районов и Борисоглебского городского округа. Заявки принимаются до 1 июля. После завершения подачи заявок конкурсная комиссия отберет семь участников, набравших наибольшее количество баллов. С 25 сентября по 25 октября пройдет интернет-голосование. Результаты голосования также учтут при выборе победителя и шести призеров.

В качестве критериев оценки жюри будет учитывать особенности застройки, наличие достопримечательностей и въездной группы, а также особо охраняемых природных территорий или привлекательных объектов. Шансы на победу также повысят отсутствие излишней наружной рекламы, интересный пейзаж, оригинальность озеленения. Важным фактором является активное участие населения в благоустройстве села.

Итоги конкурса подведут в конце ноября 2018 года. Победитель получит грант в размере 1 млн рублей, призерам выделят по 150 тыс. рублей.

Справка РИА «Воронеж»

Организатором конкурса «Самое красивое село» выступает правительство Воронежской области. Конкурс проводится в целях содействия развитию местного самоуправления в сельских населенных пунктах, повышения туристской привлекательности сельских территорий и уровня их благоустройства. Также одной из задач мероприятия является поощрение муниципальных образований за достижения в решении вопросов местного значения.

Самым красивым селом Воронежской области в 2017 году признали село Алферовка Новохоперского района. победителем конкурса в 2016 году стало село Данцевка Богучарского муниципального района.

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В Воронежской области стартовал конкурс «Самое красивое село»
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