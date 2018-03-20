Самарские выпускники пишут всероссийскую проверочную работу по иностранному языку

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает региональное министерство образования, такая работа проводится впервые и предназначена для оценки учебной подготовки выпускников среднего общего образования, изучавших иностранный язык (английский, немецкий, французский) на базовом уровне.

ВПР содержит письменную и устную части. Письменная часть работы состоит из 18 заданий, устная содержит два задания, каждое из которых предполагает свободный ответ. Устная часть выполняется на компьютере в специально оборудованной для этого аудитории после завершения выполнения письменной части. В первом задании устной части требуется прочесть вслух фрагмент текста, во втором задании — описать фотографию. Второе задание является альтернативным: выпускник должен выбрать одну из трех предложенных фотографий и выполнить задание только относительно этой фотографии.

Также 20 марта учащиеся 8-х классов Самарской области пишут региональную контрольную работу по истории и обществознанию. На выполнение работы отводится один урок (40 минут). Контрольный измерительный материал (КИМ) комплексной работы по истории и обществознанию содержит как вопросы с выбором вариантов ответов, так и задания, требующие развернутого ответа.

Узнать результаты обучающиеся смогут в своих школах после завершения проверки.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) — это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.