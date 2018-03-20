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16:39 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре дачные автобусы вернулись на маршруты

С 15 марта в Краснодаре возобновили работу три сезонных автобусных маршрута для дачников.

Источник: ЮГА.ру

По маршрутам начали курсировать автобусы № 6 (Центральная аллея Славянского кладбища — улица Круговая), 155А (Бальнеолечебница — садоводческое товарищество «Кубанская Нива») и 177А (улица Тюляева — 21 км Ростовского шоссе). Они будут ходить до конца дачного сезона — 15 ноября.

Кроме того, на круглогодичные маршруты № 114А (Кооперативный рынок — поселок Дорожный) и 154А (улица Гаврилова — 21 км Ростовского шоссе) добавили дополнительные единицы транспорта. Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов уточнил, что такое решение было принято в связи с ростом востребованности автобусов в весенне-летний период.

«Доехать к дачным участкам и садоводческим товариществам горожане могут из разных районов города — от бальнеолечебницы, Кооперативного рынка, улицы Гаврилова и Тюляева», — отметил Архипов.

Также возобновил работу автобус, который ходит к Славянскому кладбищу. Он будет ходить от улицы Круговой по субботам, воскресеньям и праздничным дням с 9:00 до 15:30.

Источник: ЮГА.ру

Расписание движения дачных автобусов можно уточнить по телефонам горячей линии транспортно-навигационного центра Краснодара — (861) 218−99−18 и 8 (903) 412−01−01, передает пресс-служба администрации города.

Как сообщали Юга.ру, год назад мэрия Краснодара отменила автобусы, которые ходили в садоводческие товарищества Северского района и Горячего Ключа.

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