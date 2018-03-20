В Молдове предложили отменить обязательную военную службу

«Мы приняли политическое решение отказаться от обязательной военной службы. Это будет проводиться поэтапно. Примерно за два года число призываемых молодых людей будет снижаться до полного устранения обязательной военной службы», — сказал лидер Демпартии, добавив, что изменения могут начаться уже с осени этого года.