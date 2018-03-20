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10Луминале-2018
18:09 (мск), источник: Newsroom24.ru

Эпидемиологические пороги по гриппу А и В превышены в Нижнем Новгороде

За последнюю неделю возросло количество заболевших гриппом и ОРВИ среди взрослых.

Источник: Newsroom24.ru

Эпидемиологические пороги по гриппу А и В превышены в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

При лабораторных исследованиях заболевших нижегородцев выявлено превышение эпидемических порогов по вирусам гриппа А и В. Также в сообщении отмечается, что на последней неделе возросла заболеваемость респираторными инфекциями среди взрослого населения.

В связи с этим Роспотребнадзор и Приволжский медуниверситет 21 марта проведет социальную акцию, в рамках которой нижегородцам раздадут медицинские маски. Акция пройдет в ТЦ «Рио» в 12.00.

В рамках мероприятия сотрудники Роспотребнадзора и волонтеры-медики расскажут нижегородцам про меры профилактики гриппа и ОРВИ в общественных местах, напомнят о необходимости пользоваться защитными медицинскими масками при посещении магазинов, поездках в общественном транспорте:

— Маску неэффективно носить на открытом воздухе.
— Маски могут быть одноразовыми или могут применяться многократно в течение определенного времени.
— Менять маску необходимо каждые 2, 4 или 6 часов зависимости от конструкции.
— Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.
— При использовании маски нужно как можно меньше касаться ее руками.

Как сообщалось ранее, несколько школ города и области закрыты на карантин. По состоянию на 19 марта, полностью приостановлен учебный и воспитательный процесс в 0,7% детсадов и школ Нижегородской области, частично — в 1,3% дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Партнер проекта «Здоровье» медицинский центр «Добрый доктор».
Лицензия ООО «КААМА РЕГИОН» № ЛО-52−01−005046 от 14.09.2015 г. выдана Министерством здравоохранения Нижегородской области.

Лицензия ООО «КААМА» № ЛО-52−01−005117 от 05.11.2015 г. выдана Министерством здравоохранения Нижегородской области
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