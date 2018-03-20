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14:07 (мск), источник: Вести - Пермь

Новый арт-объект в Перми: гигантский кубик Рубика

Это не памятник прошлому, это новое рождение легенды.

Источник: Вести - Пермь

В Перми появился новый арт-объект. Гигантская в сравнении с оригиналом скульптура Кубика Рубика. Разместилась она на Комсомольском проспекте возле школы № 9. Это не памятник прошлому, это новое рождение легенды. Почему?

Одни делают селфи, другие просто рассматривают, а третьи и хороводы водят. Новый арт-объект, появившийся возле 9-й школы, привлек к себе большое внимание подростков. Необычный вид кубика Алена Демидова, ученица 7-го класса, объясняет просто.

Алена Демидова, ученица школы № 9: «Мне просто приснилось, как человечек раскрашивает кубик Рубика. То, что кубик почти полностью белый — это его особенность».

Во время загрузки произошла ошибка.

Идея Алены победила на общегородском конкурсе. В жизнь интерактивный арт-объект воплотил преподаватель школы дизайна.

Денис Кашин, преподаватель технологии школы дизайна: «Идея девочки нам очень понравилась, это простота, человек сам может выбирать, в какой цвет покрасить свой путь».

Появление кубика на территории школы стало символичным. Кубикомания, пришедшая в СССР почти 40 лет назад, теперь настигла и нынешнюю молодежь. Играют в него почти все.

В 1982 году, когда кубикоманией были охвачены все страны мира, состоялся первый чемпионат мира по сборке головоломки на время. От участников соревнования требовалось собрать кубик не более чем за 60 секунд.

Правда, теперь на прилавках магазинов головоломка имеет намного больше вариаций размеров, цветов и формы. Во время сборки необходимы более сложные движения руками, а в некоторых случаях придется учитывать и гравитацию.

Юлия Резвухина, руководитель магазина развивающих игрушек: «В советское время мы смотрели на кубик, и у нас была задача собрать его как головоломку. Сейчас ребята собирают на скорость, показывают трюки, фокусы. Задача собрать быстрее, лучше».

Существует и всемирная ассоциация, которая организует соревнования по спидкубингу — сборке головоломки на скорость. Причём в самых разных номинациях — сборка с наименьшим количеством движений, с завязанными глазами, одной рукой, под водой на одном дыхании. А в сентябре 2017-го Патрик Понс из Америки побил очередной рекорд, собрав классический кубик за 4,69 секунды.

Алена считает, что кубик должен понравиться большинству подростков и, возможно, станет символом школы. Ведь эта полезная головоломка сейчас действительно популярна.

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