У Омского медуниверситета будет новый ректор

Сегодня, 20 марта, в ОмГМУ состоялась конференция, участники которой обсудили итоги работы вуза за прошлый год и вынесли на повестку дня назначение нового ректора.

Как сообщает пресс-служба университета, в ходе мероприятия прошли выборы ученого совета.

Пресс-служба ОмГМУ:

Один из делегатов конференции, доктор медицинских наук, профессор А. В. Лысов внес предложение вновь избранному ученому совету об инициации выборов ректора вуза. Предложение было принято единогласно.