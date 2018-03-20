У Омского медуниверситета будет новый ректор
Первым кандидатом на эту должность стал Виталий Охлопков.
Первым кандидатом на эту должность стал Виталий Охлопков.
Сегодня, 20 марта, в ОмГМУ состоялась конференция, участники которой обсудили итоги работы вуза за прошлый год и вынесли на повестку дня назначение нового ректора.
Как сообщает
Один из делегатов конференции, доктор медицинских наук, профессор А. В. Лысов внес предложение вновь избранному ученому совету об инициации выборов ректора вуза. Предложение было принято единогласно.
Здесь же участники сформировали комиссию, которая до 20 апреля будет принимать документы и регистрировать кандидатов.
Первый претендент на пост ректора появился сразу — им стал доктор медицинских наук, профессор Виталий Охлопков.
Напомним, Охлопков занимает должность временно исполняющего обязанности ректора с 5 июля 2016 года.
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