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10Луминале-2018
19:01 (мск), источник: ivbg.ru

В Петербурге откроют новый кадетский корпус — Мединский

На базе Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова планируется открыть кадетский корпус, сообщил министр культуры Владимир Мединский во вторник 20 марта на совещании в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

Несколько лет назад министерство культуры поставило перед собой дачу создать на базе своих институтов небольшие, но эффективные кадетские корпуса, которые бы давали не военизированное, а элитное обучение для детей с проживанием в интернате.

«Несколько корпусов мы уже открыли, сейчас перед нами стоит перспектива открыть соответствующий корпус в Петербурге в консерватории Римского-Корсакова», — сказал Мединский.

По словам министра, кадетские корпуса — это небольшие учреждения, поэтому курс составляет не более тридцати человек. В настоящее время в корпусах обучаются 120 учеников, в год планируется прибавляться по 60 человек.

Министр подчеркнул, что нужно обеспечить, чтобы в корпусах не было сильного крена в военное образование и не было узких специализаций, так как «глупо решать за людей в возрасте двенадцати лет, хотят ли они стать музыкантами или актерами, поэтому необходимо дать базовое классическое образование».

Сейчас открыты три кадетских корпуса — в Московском институте культуры, в Северо-Кавказском институте искусств и Краснодарском институте культуры. В Петербурге планируется открыть корпус в 2020 году, уточнили в пресс-службе министерства.

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