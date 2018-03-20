В Петербурге откроют новый кадетский корпус — Мединский

Источник: РИА "Новости"

Несколько лет назад министерство культуры поставило перед собой дачу создать на базе своих институтов небольшие, но эффективные кадетские корпуса, которые бы давали не военизированное, а элитное обучение для детей с проживанием в интернате.

«Несколько корпусов мы уже открыли, сейчас перед нами стоит перспектива открыть соответствующий корпус в Петербурге в консерватории Римского-Корсакова», — сказал Мединский.

По словам министра, кадетские корпуса — это небольшие учреждения, поэтому курс составляет не более тридцати человек. В настоящее время в корпусах обучаются 120 учеников, в год планируется прибавляться по 60 человек.

Министр подчеркнул, что нужно обеспечить, чтобы в корпусах не было сильного крена в военное образование и не было узких специализаций, так как «глупо решать за людей в возрасте двенадцати лет, хотят ли они стать музыкантами или актерами, поэтому необходимо дать базовое классическое образование».