В Воронеже изменил движение маршрут 68a

Как следует из опубликованной схемы на сайте Центра организации дорожного движения в Воронеже, теперь конечной остановкой станет ж/д вокзал «Воронеж-1». Воронежские активисты движения «Город и транспорт» пояснили, что маршрут сократили в связи с тем, что на нем осталось всего три автобуса. Об этом они написали в соцсетях во вторник, 20 марта.