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15:46 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже изменил движение маршрут 68a

Управление транспорта администрации Воронежа сократило маршрут следования автобуса № 68а.

Источник: РИА "Новости"

Как следует из опубликованной схемы на сайте Центра организации дорожного движения в Воронеже, теперь конечной остановкой станет ж/д вокзал «Воронеж-1». Воронежские активисты движения «Город и транспорт» пояснили, что маршрут сократили в связи с тем, что на нем осталось всего три автобуса. Об этом они написали в соцсетях во вторник, 20 марта.

Маршрут № 68а следует от остановки «улица Зеленко» по улицам Жемчужная, Газовая, Торпедо, Красных Зорь, Текстильщиков, проспект Труда, площадь Заставы, Кольцовская. Ранее маршрут продолжал следовать через Чернавский мост. Конечной остановкой был «Авиазавод».

В середине марта изменили и маршрут движения автобуса № 125а. Теперь автобус будет ездить до Тепличного. Ранее автобус ездил до ДК Кирова.

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