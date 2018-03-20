В Воронеже изменил движение маршрут 68a
Управление транспорта администрации Воронежа сократило маршрут следования автобуса № 68а.
Управление транспорта администрации Воронежа сократило маршрут следования автобуса № 68а.
Как следует из опубликованной схемы на сайте Центра организации дорожного движения в Воронеже, теперь конечной остановкой станет ж/д вокзал «Воронеж-1». Воронежские активисты движения «Город и транспорт» пояснили, что маршрут сократили в связи с тем, что на нем осталось всего три автобуса. Об этом они написали в соцсетях во вторник, 20 марта.
Маршрут № 68а следует от остановки «улица Зеленко» по улицам Жемчужная, Газовая, Торпедо, Красных Зорь, Текстильщиков, проспект Труда, площадь Заставы, Кольцовская. Ранее маршрут продолжал следовать через Чернавский мост. Конечной остановкой был «Авиазавод».
В середине марта изменили и маршрут движения автобуса № 125а. Теперь автобус будет ездить до Тепличного. Ранее автобус ездил до ДК Кирова.
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