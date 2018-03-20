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15:39 (мск), источник: Sputnik.by

Президент Беларуси не хочет делать из школьников студентов

В школе должны давать знания, которые останутся в голове и пригодятся при вступлении во взрослую самостоятельную жизнь.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Школьная нагрузка в Беларуси не должна достигать уровня университета, считает Александр Лукашенко.

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По мнению белорусского лидера, в школе должны давать знания, которые останутся в голове, когда наступит этап взрослой самостоятельной жизни. Поэтому президент сегодня на встрече с творческой молодежью сделал акцент на вопросе высокой нагрузки в белорусских школах.

Ранее глава государства потребовал увеличить вдвое зарплату учителей в ближайшие годы, а среднюю зарплату работников бюджетной сферы дотянуть до 700 белорусских рублей.

«По учителям будем разбираться серьезнейшим образом. Надо за будущую пятилетку и оставшееся время заработную плату учителям удваивать. Это не популизм. Учитель у нас сегодня остался главным звеном на селе, в малых городах, районных центрах. И даже в Минске, областных центрах наша опора — учитель», — считает Лукашенко.

При этом сейчас перед белорусской школой еще стоит задача удержать молодого учителя на рабочем месте, чтобы после окончания распределения он не менял сферу деятельности.

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