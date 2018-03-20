Погода в Самаре в марте: день весеннего равноденствия принес тепло

Источник: Комсомольская правда

В Самаре наконец-то наметилось потепление: погода в марте в этом году совсем не радует горожан. Уже дважды был достигнут температурный рекорд по морозу, в Жигулевском заповеднике рассказали, что 10 марта была достигнута наибольшая глубина промерзания почвы, а 18 марта Самару и вовсе завалило снегом, как будто на дворе февраль.

— Плохо проводили зиму на Масленицу, нужно было жечь, — сокрушаются горожане.

Правда, прогноз погоды в Самаре на конец марта 2018 года вполне благоприятный. Еще во вторник и среду ночью температура может отпускаться до -17, но днем уже светит вполне весеннее солнце и по тротуарам уже побежали ручейки. Уже в четверг и пятницу ночью будет -4 -13 градусов, а днем уже может быть и плюсовая температура.

Ветер будет меняться с северо-западного на юго-западный. А волновые циклоны, перемещающиеся над регионом, принесут небольшие осадки. То есть солнечно, к сожалению, будет не всегда: еще будет идти снег, так что на дорогах, возможно, будет месиво, так как таять он также будет сразу.

По прогнозам Гидрометцентра России до начала апреля по ночам температуры будут отрицательными. Так что жителям Самары остается только надеяться, что в начале апреля весна уже точно наступит.

А МЧС предупреждает: скоро вскроется Волга. Произойдет это на неделю позже, чем в прошлом году. Уже 21 марта Жигулевская ГЭС начнет увеличивать сбросы воды в реку, уровень Волги поднимется до 30 метров. И, как предупреждает руководитель ГУ МЧС РФ по Самарской области Олег Бойко, это приведет к разрушению льда.

— Промоины при этом не всегда видно издалека, тем более с высоты человеческого роста, так что мы просим горожан не выходить на лед, это опасно для жизни, — отметил он.