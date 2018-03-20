Погода в Самаре в марте: день весеннего равноденствия принес тепло
В Самаре погода
В Самаре погода
В Самаре
— Плохо проводили зиму на Масленицу, нужно было жечь, — сокрушаются горожане.
Правда, прогноз погоды в Самаре на конец марта 2018 года вполне благоприятный. Еще во вторник и среду ночью температура может отпускаться до -17, но днем уже светит вполне весеннее солнце и по тротуарам уже побежали ручейки. Уже в четверг и пятницу ночью будет -4 -13 градусов, а днем уже может быть и плюсовая температура.
Ветер будет меняться с
По прогнозам Гидрометцентра России до начала апреля по ночам температуры будут отрицательными. Так что жителям Самары остается только надеяться, что в начале апреля весна уже точно наступит.
А МЧС предупреждает: скоро вскроется Волга. Произойдет это на неделю позже, чем в прошлом году. Уже 21 марта Жигулевская ГЭС начнет увеличивать сбросы воды в реку, уровень Волги поднимется до 30 метров. И, как предупреждает руководитель ГУ МЧС РФ по Самарской области Олег Бойко, это приведет к разрушению льда.
— Промоины при этом не всегда видно издалека, тем более с высоты человеческого роста, так что мы просим горожан не выходить на лед, это опасно для жизни, — отметил он.
Вскроются же реки позже —
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