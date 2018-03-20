До 31 июля в Казани частично закрыты улицы Магистральная и Учительская
В столице Татарстана продолжается ремонт ливневой канализации. В этот раз ею решили заняться на улицах Магистральная и Учительская.
В столице Татарстана продолжается ремонт ливневой канализации. В этот раз ею решили заняться на улицах Магистральная и Учительская.
Так, до 31 июля на первой из них на участке от дома № 48/1 до дома № 2 по улице 1-я Победиловская движение транспорта будет перекрыто.
Что же касается второй, то там не проехать от улицы Магистральной до дома № 2.
Так что городские власти рекомендуют казанским водителям быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.
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