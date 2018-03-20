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16:24 (мск), источник: Комсомольская правда

До 31 июля в Казани частично закрыты улицы Магистральная и Учительская

В столице Татарстана продолжается ремонт ливневой канализации. В этот раз ею решили заняться на улицах Магистральная и Учительская.

Так, до 31 июля на первой из них на участке от дома № 48/1 до дома № 2 по улице 1-я Победиловская движение транспорта будет перекрыто.

Что же касается второй, то там не проехать от улицы Магистральной до дома № 2.

Так что городские власти рекомендуют казанским водителям быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

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