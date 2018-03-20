Астрономическая конференция состоится в Нижегородском планетарии 21 марта

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода 21 марта в 15:00 в Большом звездном зале Нижегородского планетария им. Г. М. Гречко пройдёт астрономическая конференция, приуроченная ко дню весеннего равноденствия.

Согласно информации, в ходе конференции заведующий научно-исследовательским отделом Нижегородского планетария Николай Лапин расскажет об основных открытиях в астрономии в 2017 году, а заведующая методическим отделом планетария Екатерина Засыпкина — об открытии гравитационных волн и нобелевской премии по физике-2017.

Кроме того, в программу также войдут лекции: «Отскок от кометы Чурюмова-Герасименко» доцента Нижегородского института развития образования и преподавателя научно-образовательного Центра ИПФ РАН Алексея Беленова, «Космонавтика в цифрах и фактах» главного эксперта Нижегородского планетария Зинаиды Ситковой и «Астрономические события 2018 года» старшего научного сотрудника Нижегородского планетария Алексея Киселёва.