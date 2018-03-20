Астрономическая конференция состоится в Нижегородском планетарии 21 марта
Астрономическая конференция состоится в Нижегородском планетарии им. Г. М. Гречко 21 марта.
Астрономическая конференция состоится в Нижегородском планетарии им. Г. М. Гречко 21 марта.
Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода 21 марта в 15:00 в Большом звездном зале Нижегородского планетария им. Г. М. Гречко пройдёт астрономическая конференция, приуроченная ко дню весеннего равноденствия.
Согласно информации, в ходе конференции заведующий
Кроме того, в программу также войдут лекции: «Отскок от кометы Чурюмова-Герасименко» доцента Нижегородского института развития образования и преподавателя
Завершится мероприятие полнокупольным видеофрагментом «Звезды на весеннем небе».
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