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15:56 (мск), источник: Kaliningradnews

В Калининграде уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых превысил эпидемический порог на 11,4%

ИА МедиаКалибр. В Калининградской области с 12 по 18 марта за медицинской помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 6422 человека, в том числе 3755 детей до 14 лет.

Интенсивный показатель заболеваемости составил по совокупному населению 66,3 на 10 тысяч. Число заболевших гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 25,4%, наибольший рост числа обращений — на 28% в возрастных группах «Взрослые» и «Дети 3−6 лет». Интенсивные показатели заболеваемости ниже эпидемического недельного порога по совокупному населению и в разрезе анализируемых возрастных групп детей и взрослых.

В Калининграде общее число заболевших — 4162 человека или 91,8 на 10 тысяч населения, что соответствует эпидемическому порогу. Уровень заболеваемости среди взрослых превысил эпидемический порог на 11,4%, в разрезе анализируемых возрастных групп детей превышений эпидемических порогов не зарегистрировано, прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

В инфекционные стационары области с диагнозами «Грипп», «ОРВИ» госпитализировано 63 человека, из них 39 детей до 14 лет. В Калининграде госпитализировано 40 человек, в том числе 25 детей.

С диагностической целью обследовано 132 человека. Доля положительных находок составила 62,1%. В структуре положительных находок доля вирусов гриппа составляет 53,7%. Всего лабораторно подтверждено 44 случая гриппа.

В структуре вирусов гриппа доля вирусов гриппа В составила 34% (15 находок), вирусов гриппа А (H1N1/09) — 50% (22 находки), вирусов гриппа А (H3N2) — 16% (7 находок).

В структуре положительных находок, доля респираторных вирусов не гриппозной этиологии увеличилась и составила 46,3%, превалирует вирус парагриппа.

С целью ограничения распространения респираторно-вирусных инфекций по состоянию на 19 марта временно приостановлен учебный процесс в школе поселка Янтарный, частично — в 2-х классах 2-х школ (№№ 39,49 в Калининграде), в 6-ти группах 4-х дошкольных образовательных организаций (пос. Янтарный, Черняховск, №№ 83,107 в Калининграде).

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