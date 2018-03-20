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15:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Школяры из Челябинской области начинают сдавать ЕГЭ и ГВЭ раньше срока

На испытания даются три недели.

В Челябинской области стартует досрочный этап государственной итоговой аттестации (ГИА). Испытания пройдут в двух формах — единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ), сообщает пресс-служба минобра области.

— Сдавать экзамены досрочно будут 713 человек. Для этого мы открываем три пункта проведения экзаменов в Челябинске и Магнитогорске, — замечают чиновники.

Уже в эту среду, 21 марта, состоятся экзамены по географии, информатике и ИКТ. А завершатся испытания 11 апреля.

Напомним, сдать тот же ЕГЭ досрочно могут выпускники текущего года без академической задолженности, успешно написавшие итоговое сочинение (изложение), выпускники прошлых лет, а также те, кто получает среднее профессиональное образование.

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