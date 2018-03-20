Омичи выбрали городские территории, которые благоустроят этим летом.

В день выборов президента за понравившиеся объекты проголосовали 272 тысячи горожан. Также свои предпочтения выразили 10 тысяч жителей Исилькуля, 9 тысяч тарчан и 8 тысяч калачинцев.

Озеро Кирпичка затерялось среди панельных многоэтажек в Авиагородке. По словам старожилов, водоем здесь был всегда. Правда раньше озёр было два. Но со временем одно засыпали. А на его месте возвели жилой дом. Квартира Галины Петренко находится как раз в этой самой пятиэтажке. Так получилось, что пенсионерка провела здесь всю свою жизнь. И волей-неволей переживает за своего «друга детства».

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Когда этой зимой, Галина узнала, что в Омске снова хотят благоустраивать общественные территории, которые жители выберут сами, — она без сомнения проголосовала за Кирпичку. Как и большинство ее соседей, — подтверждает председатель КТОСа «Кировец-3» Елена Москалец.

19 тысяч заявок поступило в этом году от жителей пяти городских округов в рамках программы «Комфортная городская среда». По сравнению с прошлым годом — это гигантские цифры, говорит начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства городской Администрации Юрий Бибик. В течение месяца горожане голосовали за общественные места, которые требуют ремонта. В предварительный список попали 15 объектов.

На комплексное благоустройство общественных территорий Омску пообещали почти триста миллионов рублей федеральных денег. Половина уйдет на придомовые территории.

Вторая часть — на озёра, скверы, бульвары. Чтобы понять, кто из претендентов наиболее достоин благоустройства, архитекторам предложили до первого марта разработать дизайн-проекты тех мест, куда по мнению горожан должны вдохнуть новую жизнь. А готовые макеты разместили на сайте администрации, — пояснил Юрий Бибик.

Понять, чего хотят жители, можно лишь взглянув на проекты. Бульвар Победы — лидер по числу голосов за реконструкцию. Архитектор Виктор Шевченко, 33 года назад разрабатывал это место. И вот судьба дала ему второй шанс — вдохнуть жизнь в умирающий бульвар. Сделав его современным и доступным абсолютно для всех.