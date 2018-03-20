Омичи выбрали городские территории, которые благоустроят этим летом
Омичи выбрали городские территории, которые благоустроят этим летом.
Омичи выбрали городские территории, которые благоустроят этим летом.
В день выборов президента за понравившиеся объекты проголосовали 272 тысячи горожан. Также свои предпочтения выразили 10 тысяч жителей Исилькуля, 9 тысяч тарчан и 8 тысяч калачинцев.
Озеро Кирпичка затерялось среди панельных многоэтажек в Авиагородке. По словам старожилов, водоем здесь был всегда. Правда раньше озёр было два. Но со временем одно засыпали. А на его месте возвели жилой дом. Квартира Галины Петренко находится как раз в этой самой пятиэтажке. Так получилось, что пенсионерка провела здесь всю свою жизнь. И
Когда этой зимой, Галина узнала, что в Омске снова хотят благоустраивать общественные территории, которые жители выберут сами, — она без сомнения проголосовала за Кирпичку. Как и большинство ее соседей, — подтверждает председатель КТОСа «Кировец-3» Елена Москалец.
19 тысяч заявок поступило в этом году от жителей пяти городских округов в рамках программы «Комфортная городская среда». По сравнению с прошлым годом — это гигантские цифры, говорит начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства городской Администрации Юрий Бибик. В течение месяца горожане голосовали за общественные места, которые требуют ремонта. В предварительный список попали 15 объектов.
Вторая часть — на озёра, скверы, бульвары. Чтобы понять, кто из претендентов наиболее достоин благоустройства, архитекторам предложили до первого марта разработать
Понять, чего хотят жители, можно лишь взглянув на проекты. Бульвар Победы — лидер по числу голосов за реконструкцию. Архитектор Виктор Шевченко, 33 года назад разрабатывал это место. И вот судьба дала ему второй шанс — вдохнуть жизнь в умирающий бульвар. Сделав его современным и доступным абсолютно для всех.
Какие проекты достойны преображения, омичи решали 18 марта, в день выборов президента России. По предварительным данным, свои голоса отдали 272 тысячи человек, что составило почти 54% от количества пришедших на участки в нашем регионе. Из 15 общегородских пространств только 6 станут победителями. Итоги голосования объявят в среду, 21 марта — на заседании общественной комиссии. Далее специалисты департамента городского хозяйства приступят к следующему этапу: подготовке локальных смет, а затем будет объявлен конкурс по выбору подрядчиков и не позднее 10 июня с ними заключат договоры. На выполнение всех работ им дадут 3 месяца.
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