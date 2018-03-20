Путин наградил татарстанскую лыжницу за медаль на Паралимпиаде

«Вся Россия гордится тем, как достойно вы несете главную миссию паралимпийца — вдохновлять и восхищать мир», — подчеркнул глава государства.



«Прежде всего мне хочется поблагодарить Вас за то, что Вы в нас верили, поддерживали и дали нам очень хорошее наставление перед Паралимпийскими играми. И мы, надеюсь, доказали, что нас ничем не сломить. За нашими победами стоят многие: наши семьи, друзья, болельщики. А самое главное — это наши тренера, сервис-бригада и врачи. У нас отобрали национальный гимн и флаг, но мы смогли пронести их в наших сердцах. Нашими победами и нашими выступлениями мы в очередной раз продемонстрировали, что мы сильная держава», — сказала Марта Зайнуллина.