Колесо обозрения в парке «Швейцария» останется еще на один сезон

Источник: Комсомольская правда

Любимое и маленькими, и большими нижегородцами колесо обозрения останется в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде еще как минимум на год. Об этом сообщил «Комсомольской правде» — Нижний Новгород заместитель директора ООО «Карусель-НН» Виталий Михалко.

— Мы продлили договор на ближайший сезон, но до конца вопрос еще не решен. Пока мы вынуждены ежегодно вновь садиться за стол переговоров, а хотелось бы оформить и заключить долгосрочный договор на несколько лет, — рассказал Виталий Михалко. — Но, по крайней мере, хорошо, что в этом году удалось сохранить прежние условия.

Напомним, споры между ООО «Карусель-НН» и парком «Приокский» идут уже четвертый год. Тогда руководство парка затребовало от инвесторов 15% выручки вместо прежних семи процентов, а когда владельцы аттракционов готовы были согласиться уже и на такие условия, вовсе отказалось предоставлять им в аренду земельный участок. Непрекращающиеся споры дошли до суда, который поддержал администрацию парка и обязал арендаторов освободить площадку. В итоге дело едва не дошло до демонтажа колеса, а менее габаритным аттракционам пришлось переехать на новое место.

— Все остальные аттракционы мы тогда перевезли в Автозаводский парк, а с прошлого года они у нас работают уже в другом городе, — отметил Виталий Михалко. — Сейчас у нас в Нижнем Новгороде остается только колесо обозрения.