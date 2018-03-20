Первая женщина-дирижер Дильбар Абдурахманова скончалась в Узбекистане

Источник: Sputnik

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«Ушла из жизни Дильбар Абдурахманова — народная артистка СССР, первая в Узбекистане женщина-дирижер. Скорбим», — говорится в сообщении на своей странице театра в Facebook.

Абдурахманова родилась 1 мая 1936 года в Москве, где в узбекской оперной студии при Московской консерватории учились ее родители.

Профессиональный дебют Абдурахмановой за дирижерским пультом состоялся в 1957 года, когда она еще училась на третьем курсе консерватории в Ташкенте. В том же году она получила диплом I степени на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.

В 1969 году первой женщине-дирижеру в республике было присуждено звание Народной артистки УзССР. В 1974 году она стала главным дирижером ГАБТ в Ташкенте и оставалась на этом посту до 1990 года. В 1977 году ей присуждено звание Народной артистки СССР.