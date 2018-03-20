Первая женщина-дирижер Дильбар Абдурахманова скончалась в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Первая
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Первая
«Ушла из жизни Дильбар Абдурахманова — народная артистка СССР, первая в Узбекистане
Абдурахманова родилась 1 мая 1936 года в Москве, где в узбекской оперной студии при Московской консерватории учились ее родители.
Профессиональный дебют Абдурахмановой за дирижерским пультом состоялся в 1957 года, когда она еще училась на третьем курсе консерватории в Ташкенте. В том же году она получила диплом I степени на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.
В 1969 году первой
Абдурахманова поставила 64 оперных и балетных спектакля. Среди них оперы «Аида», «Спартак», «Фауст, «Отелло», балеты «Бахчисарайский фонтан», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Дон Кихот» и «Золушка».
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