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16:50 (мск), источник: Sputnik

Первая женщина-дирижер Дильбар Абдурахманова скончалась в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Первая женщина-дирижер в Узбекистане, народная артистка СССР Дильбар Абдурахманова скончалась в Ташкенте на 82-м году жизни.

Источник: Sputnik
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«Ушла из жизни Дильбар Абдурахманова — народная артистка СССР, первая в Узбекистане женщина-дирижер. Скорбим», — говорится в сообщении на своей странице театра в Facebook.

Абдурахманова родилась 1 мая 1936 года в Москве, где в узбекской оперной студии при Московской консерватории учились ее родители.

Профессиональный дебют Абдурахмановой за дирижерским пультом состоялся в 1957 года, когда она еще училась на третьем курсе консерватории в Ташкенте. В том же году она получила диплом I степени на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.

В 1969 году первой женщине-дирижеру в республике было присуждено звание Народной артистки УзССР. В 1974 году она стала главным дирижером ГАБТ в Ташкенте и оставалась на этом посту до 1990 года. В 1977 году ей присуждено звание Народной артистки СССР.

Абдурахманова поставила 64 оперных и балетных спектакля. Среди них оперы «Аида», «Спартак», «Фауст, «Отелло», балеты «Бахчисарайский фонтан», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Дон Кихот» и «Золушка».

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