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15:41 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Ростове-на-Дону

Существует вероятность возникновения в городе ЧС, вызванных неблагоприятными погодными условиями.

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Источник: Аргументы и факты

Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Ростове-на-Дону 21—23 марта, сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.

«21−23.03.2018 ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром гололед, на дорогах гололедица. 21.03.2018 — ветер 7−12 м/с, порывы 15−20 м/с, утром и днем до 24 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории города возможны обрыв проводов, падение деревьев и слабо укрепленных конструкций, повреждение крыш, увеличение числа ДТП.

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