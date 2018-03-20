Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Ростове-на-Дону
Существует вероятность возникновения в городе ЧС, вызванных неблагоприятными погодными условиями.
Существует вероятность возникновения в городе ЧС, вызванных неблагоприятными погодными условиями.
Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в
«21−23.03.2018 ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром гололед, на дорогах гололедица.
В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории города возможны обрыв проводов, падение деревьев и слабо укрепленных конструкций, повреждение крыш, увеличение числа ДТП.
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