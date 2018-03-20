Источник: Аргументы и факты

Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Ростове-на-Дону 21—23 марта , сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.

«21−23.03.2018 ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром гололед, на дорогах гололедица. 21.03.2018 — ветер 7−12 м/с, порывы 15−20 м/с, утром и днем до 24 м/с», — говорится в сообщении.