Второй Елагин мост в Петербурге отремонтируют в три этапа

Источник: mostotrest-spb

Переправу, соединяющую Елагин и Крестовский острова, ждет капитальный ремонт. Об этом сообщается на сайте Главгосэкспертизы России. Филиал ведомства Петербурге проверил смету проекта и одобрил его.

Из-за большого увеличения потока пешеходов после открытия стадиона на Крестовском Второй Елагин мост стал нуждаться в срочном ремонте. И это еще Чемпионат мира по футболу не начался.

— Чтобы справиться с пешеходным потоком, который неизбежно возрастет после запуска в эксплуатацию стадиона, построенного на Крестовском острове к чемпионату мира по футболу 2018 года, Второй Елагин мост нуждается в капитальном ремонте, — говорится в сообщении.