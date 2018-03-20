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19:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Второй Елагин мост в Петербурге отремонтируют в три этапа

Главгосэкспертиза уже выдала положительное заключение на проведение работ.

Источник: mostotrest-spb

Переправу, соединяющую Елагин и Крестовский острова, ждет капитальный ремонт. Об этом сообщается на сайте Главгосэкспертизы России. Филиал ведомства Петербурге проверил смету проекта и одобрил его.

Из-за большого увеличения потока пешеходов после открытия стадиона на Крестовском Второй Елагин мост стал нуждаться в срочном ремонте. И это еще Чемпионат мира по футболу не начался.

— Чтобы справиться с пешеходным потоком, который неизбежно возрастет после запуска в эксплуатацию стадиона, построенного на Крестовском острове к чемпионату мира по футболу 2018 года, Второй Елагин мост нуждается в капитальном ремонте, — говорится в сообщении.

Известно, что ремонтные работы будут проходить в тир этапа. У моста проведут капитальный ремонт береговых опор, смонтируют металлические опоры, уложат мостовое полотно, перила и освещение. Кроме того, полностью отремонтируют подходы к переправе, поставят знаки и фонари.

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