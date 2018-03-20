Второй Елагин мост в Петербурге отремонтируют в три этапа
Главгосэкспертиза уже выдала положительное заключение на проведение работ.
Главгосэкспертиза уже выдала положительное заключение на проведение работ.
Переправу, соединяющую Елагин и Крестовский острова, ждет капитальный ремонт. Об этом сообщается на сайте Главгосэкспертизы России. Филиал ведомства Петербурге проверил смету проекта и одобрил его.
— Чтобы справиться с пешеходным потоком, который неизбежно возрастет после запуска в эксплуатацию стадиона, построенного на Крестовском острове к чемпионату мира по футболу 2018 года, Второй Елагин мост нуждается в капитальном ремонте, — говорится в сообщении.
Известно, что ремонтные работы будут проходить в тир этапа. У моста проведут капитальный ремонт береговых опор, смонтируют металлические опоры, уложат мостовое полотно, перила и освещение. Кроме того, полностью отремонтируют подходы к переправе, поставят знаки и фонари.
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