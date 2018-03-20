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15:50 (мск), источник: Вести - Пермь

Рыбак угостил шашлыком лису-воровку

В Сети активно обсуждают видео, героиней которого стала голодная лиса.

Ролик на своей страничке разместил Игорь Соловьев. Находясь на рыбалке, он заметил шевеление в кофре. Затем увидел, что в сумке сидит лиса, ест рыбу.

Пермяк зашел в ближайшее кафе и угостил ее шашлыком.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам рыбака, лиса поначалу словно улыбалась и давала спокойно ее снимать, но в какой-то момент зарычала и убежала в сторону реки.

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