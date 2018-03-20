Рыбак угостил шашлыком лису-воровку
В Сети активно обсуждают видео, героиней которого стала голодная лиса.
В Сети активно обсуждают видео, героиней которого стала голодная лиса.
Ролик на своей страничке разместил Игорь Соловьев. Находясь на рыбалке, он заметил шевеление в кофре. Затем увидел, что в сумке сидит лиса, ест рыбу.
Пермяк зашел в ближайшее кафе и угостил ее шашлыком.
По словам рыбака, лиса поначалу словно улыбалась и давала спокойно ее снимать, но в
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