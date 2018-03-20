Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
«Как выстрел в голову»: Путин новой мерой проучил Киев - эксперт
Наталья Подольская отдала сына на акробатику
Раз в 18 лет: когда в Россию придет настоящая весна
Как Малахов и Стриженова выглядели 20 лет назад
Нейросеть разукрасила советские мультикиВо что они превратились?
Северный удар по СПГ США: РФ распечатывает стратегическую кубышку
СМИ: в ООН сорвали выступление России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
В Сети появились кадры уничтожения позиций боевиков «Метеоритом»
Жириновский о президенте в РФ: выборов не будет
Мелания Трамп споткнулась прямо перед папарацци
Данила Козловский украсил обложку мужского глянца
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Как собственный дом убивает вас
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
15:54 (мск), источник: АиФ Челябинск

Весенний паводок угрожает 34 населённым пунктам Южного Урала

В регионе начинается подготовка к безопасному пропуску воды.

Обострения ситуации во время весеннего половодья ожидают в 34 населённых пунктах Челябинской области, об этом шла речь на пресс-конференции с участием представителей экстренных ведомств, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

По словам главы регионального министерства общественной безопасности Евгения Савченко, на Южном Урале уже началась подготовка к безопасному пропуску паводковых вод. Специалисты проверяют работоспособность систем оповещения, а вскоре приступят к чернению, распиливанию и взрыванию льда на водоёмах.

Уточняется, что к встрече паводка готовы около девяти тысяч человек, две тысячи единиц техники и 120 плавсредств. В работе по предупреждению ЧС представителям экстренных служб помогут сельские старосты.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Должен ли муж мыть посуду? Когда стоит разводиться - психолог
Ространснадзор приостановил полеты всех Ан-148 после катастрофы
Как попадают в кредитную кабалу под 3000%. Откровения кредитора
В Кремле ответили на отсутствие поздравлений Путину от Трампа
Российскую армию вооружат «Терминатором-2»
Самцы белок убивают чужих детенышей перед большим урожаем
Более 60% россиян доверяют заявлениям главы ЦИК, показал опрос
Как конфликт с Британией может сказаться на туристах из России
Спорт
СКА снова выиграет, «Салават» победит в Челябинске Представляем прогнозы на игровой день КХЛ
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Марина Александрова сменила имидж для съемок продолжения «Паука» Актриса вместе с Андреем Смоляковым снимаются вот уже в пятой части популярной детективной саги
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь