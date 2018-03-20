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16:06 (мск), источник: ИА Башинформ

Житель Башкирии два года платит за долги «двойника»

УФА, 20 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. 51-летний житель Башкирии два года пытается доказать, что он не должник. С 2016 года у жителя города Благовещенска Сергея Никитина ежемесячно снимают со счета по девять тысяч рублей, а зарплата у мужчины 16 тысяч рублей. Оказалось, что Сергей Никитин все это время расплачивается за долги перед государством совсем за другого человека.

Выяснилось, что у Сергея Николаевича Никитина под Волгоградом живет полный тезка, и дата рождения у «двойников» совпадает.

«Полтора года я пытаюсь доказать через службу судебных приставов, что должник не я, а мой полный тезка из Волгоградской области, — рассказал Сергей Никитин из Благовещенска. — Мне уже кошмары снятся: якобы дом отнимают за долги».

Недавно «башкирскому» Сергею Никитину пришло письмо о том, что все ограничения с его счетов сняты. Однако приставы проделали эту процедуру со счетами его тезки из Волгограда.

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