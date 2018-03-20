Житель Башкирии два года платит за долги «двойника»

УФА, 20 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. 51-летний житель Башкирии два года пытается доказать, что он не должник. С 2016 года у жителя города Благовещенска Сергея Никитина ежемесячно снимают со счета по девять тысяч рублей, а зарплата у мужчины 16 тысяч рублей. Оказалось, что Сергей Никитин все это время расплачивается за долги перед государством совсем за другого человека.