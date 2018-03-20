В Башкирии заработала служба психологической помощи родителям

Теперь каждый обратившийся на линию родитель сможет бесплатно пообщаться с психологом и получить от специалиста совет. Они расскажут, как правильно воспитывать детей, не доводя ситуацию до криков и ссор, как общаться с ребенком в разные периоды жизни. К тому же они сумеют подсказать, как понимать детские проблемы и разрешить конфликт.