В Башкирии заработала служба психологической помощи родителям
Совет от психолога может получить любые мать и отец.
Совет от психолога может получить любые мать и отец.
В республике с сегодняшнего дня, 20 марта, заработала служба психологической помощи родителям.
Теперь каждый обратившийся на линию родитель сможет бесплатно пообщаться с психологом и получить от специалиста совет. Они расскажут, как правильно воспитывать детей, не доводя ситуацию до криков и ссор, как общаться с ребенком в разные периоды жизни. К тому же они сумеют подсказать, как понимать детские проблемы и разрешить конфликт.
Бесплатный телефон горячей линии — 8 800 347 5000, 8 800 2000 122. Телефон доверия будет работать по будням с 11 до 20 часов.
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