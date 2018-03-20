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16:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснооктябрьском районе Волгограда день не будет воды

Компания «Концессии водоснабжения» заранее предупреждает жителей Краснооктябрьского района Волгограда: один день им придется потерпеть без воды.

Источник: Комсомольская правда

Пока весна борется с зимой, компания продолжает модернизацию оборудования в рамках инвестиционной программы. На 21 марта запланированы работы по обновлению водопроводной насосной станции, расположенной по проспекту Металлургов. Поэтому на время придется отключить водоснабжение.

В частности воды не будет с 9 утра до 8 вечера 21 марта по следующим адресам:

— улица Богунская, № 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41.

— улица Качалова, № 40, 42, 44, 48, 50, 52.

— улица Поддубного, № 3, 5, 7, 7а, 9.

— пр. Металлургов, № 50, 50а, 52, 54.

— улица Северный городок, № 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Частный сектор:

— улица Туманяна, № 1−39.

— улица Ульяны Громовой, № 1−27.

— улица Связистов, № 1−23.

— улица Качалова, № 1−39, 42а, 48а.

— улица Поддубного, № 6а, 8, 13, 15.

— улица Богунская, № 38.

— проспект Металлургов, № 52а.

В компании обещают, что на время отключения потребителям будет организован подвоз воды.

Узнать о графике движения водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» или по телефону круглосуточного контакт-центра 99−67−96.

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