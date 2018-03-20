Американка, похудевшая на 70 кг, поделилась секретами стройности
Ничего сверхъестественного, просто труд и упорство.
Ничего сверхъестественного, просто труд и упорство.
37-летняя Аманда Вуд из Калифорнии стала настоящей звездой Сети после того, как о ее истории узнали СМИ. Девушка также завела
В 2015 году, когда ей исполнилось 35 лет, Вуд весила 170 кг. Здоровье резко ухудшалось, а ходить становилось все сложнее. Тогда Аманда решила взять себя в руки и начала худеть. Правда диеты и голодание ни к чему хорошему не привели и девушка обратилась за помощью к диетологу.
По совету специалиста, Вуд стала ограничивать размер порций и число калорий, придерживаясь пропорции: 35% — углеводы, 25% — жиры и 40% — белки. И дело пошло.
Со спортом отношения у девушки не складывались — она регулярно ленилась и пропускала тренировки, но все изменилось, когда Аманда стала заниматься с персональным тренером. По ее словам, наличие наставника сильно дисциплинирует и не дает расслабиться.
В итоге Аманда всего за два года уверенно сбросила 70 кг. И несмотря на потрясающий результат, останавливаться она не собирается.
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