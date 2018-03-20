Ушел из жизни уроженец Казани, экс-министр МВД РФ Виктор Ерин

Он в разные годы работал в должности министра внутренних дел России и заместителя директора Службы внешней разведки РФ.

Виктор Федорович родился 17 января 1944 года в Казани. В 1967 году с отличием окончил Казанский филиал Елабужской средней школы милиции. В 1973 году с отличием окончил Высшую школу МВД СССР. Службу в органах внутренних дел начал в 1964 году участковым уполномоченным милиции. Служил в органах внутренних дел Татарстана в должностях от оперативного уполномоченного до начальника Управления уголовного розыска МВД республики, принимал участие в расследовании тяжких преступлений, разоблачении особо опасных преступных групп.

С 1980 года по 1981 год находился в служебной командировке в Афганистане. С 1983 года — начальник отдела в Главном управлении по борьбе с хищениями МВД СССР. С 1988 года по 1990 год — первый заместитель министра внутренних дел Армении. С 1990 года занимал должность заместителя министра внутренних дел РСФСР — начальника службы криминальной милиции. С начала 1991 года — первый заместитель министра внутренних дел РСФСР, в сентябре 1991 года был назначен первым заместителем министра внутренних дел СССР. С декабря 1991 года — первый заместитель министра безопасности и внутренних дел РФ.

В январе 1992 года Ерин назначен министром внутренних дел РФ. В ноябре 1992 года возглавил оперативный штаб по восстановлению правопорядка в районе ингушско-осетинского конфликта.

1 октября 1993 года Виктору Ерину было присвоено звание генерала армии. 8 октября он получил звание Героя Российской Федерации. В декабре 1994 года по январь 1995 года руководил действиями подразделений и органов МВД России на территории Чеченской Республики.

С 2000 года Ерин был на пенсии. А до этого был заместителем директора Службы внешней разведки Российской Федерации.

Ерин всегда был активным участником всех встреч Клуба офицеров при Полпредстве Татарстана в РФ. Он в числе почетных гостей посещал и другие мероприятия, проводимые полпредством .

«Ушел из жизни добрый, мудрый, сильный и мужественный человек, посвятивший всю свою жизнь служению стране и народу. Полномочное представительство РТ в РФ приносит искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении полпредства.