В Ялте на время курортного сезона остановят все стройки

«Ежегодный временный запрет на проведение строительных работ вводится в связи с подготовкой к предстоящему курортному сезону, в границах архитектурно-планировочной зоны муниципального образования городской округ Ялта и будет снят вместе с окончанием курортного сезона», — сказано в сообщении пресс-службы администрации Ялты.