В Ялте на время курортного сезона остановят все стройки
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым. С 31 мая по 30 сентября на всей территории городского округа Ялта вводится временный запрет на проведение всех видов строительных работ. Соответствующее постановление подписала глава администрации города Елена Сотникова.
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