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15:55 (мск), источник: РИА Крым

В Ялте на время курортного сезона остановят все стройки

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым. С 31 мая по 30 сентября на всей территории городского округа Ялта вводится временный запрет на проведение всех видов строительных работ. Соответствующее постановление подписала глава администрации города Елена Сотникова.

Источник: РИА "Новости"

«Ежегодный временный запрет на проведение строительных работ вводится в связи с подготовкой к предстоящему курортному сезону, в границах архитектурно-планировочной зоны муниципального образования городской округ Ялта и будет снят вместе с окончанием курортного сезона», — сказано в сообщении пресс-службы администрации Ялты.

Ограничение не коснется объектов Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», строек за счет федерального, регионального или местного бюджетов, а также аварийно-восстановительных работ.

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