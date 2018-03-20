26 марта в Петербурге откроется «Республика котят»
Со временем наблюдать за «яслями» можно будет через Интернет.
Со временем наблюдать за «яслями» можно будет через Интернет.
О том, что в Петербурге работает котокафе, где живут очаровательные мурлыки, знают во всей России. «Республику кошек» нередко даже включают в экскурсии для туристов.
С понедельника милоты на улице Якубовича, 10 станет в несколько раз больше. Днем 26 марта здесь откроется «Республика котят» — перые кошачьи ясли. Для них в котокафе уже есть несколько обитателей.
Напомним, за создание «Республики котят» в своей предвыборной программе на пост кошачьего президента ратовал
Как рассказывали в
— Еженедельно
Правда, будет это не сразу.
— Сначала мы настроим и отладим оборудование, — пояснил нам
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