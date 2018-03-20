26 марта в Петербурге откроется «Республика котят»

Источник: Комсомольская правда

О том, что в Петербурге работает котокафе, где живут очаровательные мурлыки, знают во всей России. «Республику кошек» нередко даже включают в экскурсии для туристов.

С понедельника милоты на улице Якубовича, 10 станет в несколько раз больше. Днем 26 марта здесь откроется «Республика котят» — перые кошачьи ясли. Для них в котокафе уже есть несколько обитателей.

Напомним, за создание «Республики котят» в своей предвыборной программе на пост кошачьего президента ратовал красавец-тойгер Поль Сезанн. Он, кстати, победил. И сразу же начал реализовывать свою программу.

Как рассказывали в пресс-службе котокафе, из яселек хотят сделать что-то вроде шоу: камеры, прямой эфир и взросление в нем котят.

— Еженедельно кто-то из них будет покидать теледом и переезжать в человеческие семьи, — так было сказано в программе Сезанна.

Правда, будет это не сразу.