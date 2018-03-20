МЧС Волгоградской области предупреждает об ухудшении погодных условий

В связи с неблагоприятными погодными условиями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до дорогах города и области, а также нарушение энергоснабжения.

ГУ МЧС России по Волгоградской области обращается к жителям с просьбой воздержаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом.

В настоящее время спасатели в круглосуточном режиме осуществляется мониторинг обстановки на автодорогах федерального и регионального значения.

— В 30-минутной готовности находятся мобильные пункты обогрева на базе высокопроходимой техники, в которых имеется всё необходимое, чтобы водители и пассажиры, попавшие в сложную ситуацию, смогли обратиться за помощью, переждать непогоду, обогреться и зарядить мобильные устройства, — сообщили в ведомстве. — На вооружении группы Специализированно пожарно-спасательной части находятся тяжёлая инженерная техника, снегоходы, высокопроходимые квадроциклы, болотоходы, современные образцы аварийно-спасательного инструмента и снаряжения.