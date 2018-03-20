МЧС Волгоградской области предупреждает об ухудшении погодных условий
По прогнозу синоптиков, 21 и 22 марта на территории Волгоградской области ожидается снег с дождём, местами метель, в отдельных районах гололёд.
По прогнозу синоптиков, 21 и 22 марта на территории Волгоградской области ожидается снег с дождём, местами метель, в отдельных районах гололёд.
В связи с неблагоприятными погодными условиями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до дорогах города и области, а также нарушение энергоснабжения.
ГУ МЧС России по Волгоградской области обращается к жителям с просьбой воздержаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом.
В настоящее время спасатели в круглосуточном режиме осуществляется мониторинг обстановки на автодорогах федерального и регионального значения.
— В 30-минутной готовности находятся мобильные пункты обогрева на базе высокопроходимой техники, в которых имеется всё необходимое, чтобы водители и пассажиры, попавшие в сложную ситуацию, смогли обратиться за помощью, переждать непогоду, обогреться и зарядить мобильные устройства, — сообщили в ведомстве. — На вооружении группы Специализированно
На региональных трассах водителей через радиосети информируют о надвигающейся непогоде.
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