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16:41 (мск), источник: Калининград.Ru

На улицах Калининграда хотят установить музыкальные скамейки

Областное министерство по культуре и туризму предложило установить на нескольких улицах Калининграда музыкальные скамейки.

Источник: Калининград.Ru

В городе планируют реализовать проект «Когда звучат улицы», в рамках которого запланирован III Фестиваль классической музыки.

Улицы, которые названы в честь композиторов, планируют использовать в качестве концертных площадок. На совете по культуре в понедельник, 19 марта, власти обсудили вопрос установки музыкальных скамеек с экспертами. Лавочки собираются закупить в Польше. На одном из зданий на улице Генделя также планируют нарисовать граффити композитора, в честь которого она названа.

Участники совета одобрили идею. «Если есть деньги, то идея замечательная», — высказалась директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова. Доктор искусствоведения, профессор БФУ им. И. Канта Наталья Шамардина предостерегла чиновников от непрофессиональной реализации идеи. «Самое опасное — это выполнить непрофессионально, иначе тогда эта работа будет зарублена на корню», — отметила эксперт.

Губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос журналистов о том, удастся ли уберечь лавочки от вандалов, сообщил, что в ближайшее время власти планируют принять меры по пресечению незаконных действий. «Есть у нас один спецпроект (я надеюсь, мы его реализуем), который отобьёт у людей желание этим заниматься», — уточнил глава региона.

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