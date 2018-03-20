На улицах Калининграда хотят установить музыкальные скамейки
Областное министерство по культуре и туризму предложило установить на нескольких улицах Калининграда музыкальные скамейки.
Областное министерство по культуре и туризму предложило установить на нескольких улицах Калининграда музыкальные скамейки.
В городе планируют реализовать проект «Когда звучат улицы», в рамках которого запланирован III Фестиваль классической музыки.
Улицы, которые названы в честь композиторов, планируют использовать в качестве концертных площадок. На совете по культуре в понедельник, 19 марта, власти обсудили вопрос установки музыкальных скамеек с экспертами. Лавочки собираются закупить в Польше. На одном из зданий на улице Генделя также планируют нарисовать граффити композитора, в честь которого она названа.
Участники совета одобрили идею. «Если есть деньги, то идея замечательная», — высказалась директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова. Доктор искусствоведения, профессор БФУ им. И. Канта Наталья Шамардина предостерегла чиновников от непрофессиональной реализации идеи. «Самое опасное — это выполнить непрофессионально, иначе тогда эта работа будет зарублена на корню», — отметила эксперт.
Губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос журналистов о том, удастся ли уберечь лавочки от вандалов, сообщил, что в ближайшее время власти планируют принять меры по пресечению незаконных действий. «Есть у нас один спецпроект (я надеюсь, мы его реализуем), который отобьёт у людей желание этим заниматься», — уточнил глава региона.
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