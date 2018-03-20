На улицах Калининграда хотят установить музыкальные скамейки

Источник: Калининград.Ru

В городе планируют реализовать проект «Когда звучат улицы», в рамках которого запланирован III Фестиваль классической музыки.

Улицы, которые названы в честь композиторов, планируют использовать в качестве концертных площадок. На совете по культуре в понедельник, 19 марта, власти обсудили вопрос установки музыкальных скамеек с экспертами. Лавочки собираются закупить в Польше. На одном из зданий на улице Генделя также планируют нарисовать граффити композитора, в честь которого она названа.

Участники совета одобрили идею. «Если есть деньги, то идея замечательная», — высказалась директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова. Доктор искусствоведения, профессор БФУ им. И. Канта Наталья Шамардина предостерегла чиновников от непрофессиональной реализации идеи. «Самое опасное — это выполнить непрофессионально, иначе тогда эта работа будет зарублена на корню», — отметила эксперт.