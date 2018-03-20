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18:39 (мск), источник: Вести - Воронеж

Ространснадзор приостановит эксплуатацию всех воронежских самолётов Ан-148

Ведомство обнаружило «проблемы» у этих лайнеров.

Источник: Reuters

Ространснадзор готовит предписание о приостановке полетов всех самолётов Ан-148, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT во вторник, 20 марта, со ссылкой на главу ведомства Виктора Басаргина.

— Мы делаем предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, которые их эксплуатируют. Есть определенные проблемы, — заявил глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

Кроме этого предписано приостановить полеты всех самолётов авиакомпании «Саратовские авиалинии».

11 февраля потерпел крушение собранный на воронежском авиазаводе пассажирский лайнер Ан-148. Самолёт «Саратовских авиалиний» выполнял рейс «Домодедово — Орск». В авиакатастрофе погиб 71 человек.

Региональные самолёты Ан-148 производили на ВАСО в кооперации с украинским АНТК им. О. К. Антонова. Первый серийный самолёт поднялся в небо с аэродрома воронежского авиазавода в июле 2009 года. Всего со стапелей предприятия сошли 29 лайнеров Ан-148 различных модификаций, в том числе два «летающих госпиталя» для МЧС.

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