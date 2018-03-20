Число наркоманов в Новосибирской области снизилось на треть
Сократилось и число преступлений, совершенных под воздействием наркотиков.
Сократилось и число преступлений, совершенных под воздействием наркотиков.
На 31% в Новосибирской области снизилось за год число наркоманов. Об этом сообщает
При этом известно, что в прошлом году выявлено 30 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними. Это на 59,5% меньше, чем в 2016-ом. На 21,9% сократилось число преступлений, которые несовершеннолетние совершили в состоянии наркотического опьянения.
Также был проведен опрос 2800 человек, из них 2,1% признались, что употребляли наркотики в 2017 году, годом ранее процент ответивших также был более чем в два раза больше.
— В 2017 году достигнут определенный результат. Вместе с тем ситуация остается достаточно напряженной, поэтому те мероприятия, запланированные на 2018 год, должны быть исполнены в обязательном порядке. Дополнительно к этому необходимо проанализировать, какие именно мероприятия показали наибольшую эффективность, для того чтобы использовать их более активно, — считает врио губернатора Андрей Травников.
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